Balet SND uvedie premiéru baletu Romeo a Júlia - Tak ako včera

Na snímke choreografka a režisérka Natália Horečná počas tlačovej konferencie Baletu Slovenského národného divadla pred premiérou naštudovania klasického baletu Sergeja Prokofieva a Natálie Horečnej Romeo a Júlia - Tak ako včera... Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 12. mája (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) pripravuje premiéru baletu Romeo a Júlia - Tak ako včera... Na hudbu Sergeja Prokofieva ho režijne spracovala choreografka Natália Horečná. Premiéra sa uskutoční v sobotu a nedeľu (13. a 14. 5.) v Sále opery a baletu SND v Bratislave.Najznámejší romantický príbeh lásky Horečná posúva do súčasného kontextu. Jej divadelné videnie podporené hudobným naštudovaním Petra Breinera, scénou a kostýmami Christiane Achatzi Devos nastoľuje nový dialóg o potrebe lásky v dnešnej dobe absencie tolerancie, citu a neopakovateľnej vášne zo života. Zároveň otvára otázky, či môže existovať láska vo svete vojen a násilia, čo je príčinou nedostatku ľudskosti a tolerancie?na dnešnej tlačovej konferencii uviedla Horečná.vyznala sa predstaviteľka Júlie Klaudia Görözdös, ktorá niekoľko rokov žila v Belgicku a po dvoch nedávnych atentátoch sa vrátila k rodine do Bratislavy.Podľa riaditeľa Baletu SND Jozefa Dolinského je to výnimočný projekt pre SND a prvý v koprodukcii so zahraničným partnerom, Fínskym národným baletom v Helsinkách.povedal Dolinský, ktorý si v minulosti zatancoval Romea.Absolventka Akadémie výtvarných umení v Hamburgu, návrhárka a bývalá modelka Christiane Achatzi Devos vytvorila kostýmy, ktorými prepája minulosť so súčasnosťou. Súperiace dve rodiny nezobrazila v čierno-bielom kontraste.zdôvodnila návrhárka.