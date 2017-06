Bánovce nad Bebravou majú komunitný plán rozvoja sociálnych služieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bánovce nad Bebravou 26. júna (TASR)- Sociálne služby na území Bánoviec nad Bebravou sú nedostatočné. Vyplýva to z komunitného plánu ich rozvoja na území mesta, ktorý na svojom ostatnom rokovaní schválili bánovskí mestskí poslanci.Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb musí mať v zmysle platnej legislatívy každé mesto a obec. V Bánovciach nad Bebravou ho tvorili od jesene minulého roka štyri pracovné skupiny, pričom každá z nich sa venovala určitej skupine obyvateľstva. "Pri spracovávaní celého dokumentu sme zistili, že požiadavky z jednotlivých pracovných skupín sa veľmi prelínajú, pretože Bánovce, žiaľ, nemajú vybudované sociálne služby a je potrebné začať od úplných základov, od vecí, ktoré nám chýbajú," skonštatovala pre TASR prednostka Mestského úradu (MsÚ) v Bánovciach nad Bebravou Alexandra Gieciová.Podľa nej ide o útulky pre bezdomovcov, zariadenia sociálnej starostlivosti pre seniorov alebo denného centra či už pre seniorov, alebo pre zdravotne postihnutých. "Zároveň pripomenuli pracovné skupiny aj potrebu terénnej sociálnej práce, nielen v marginalizovaných, ale aj iných skupinách obyvateľov," doplnila. Terénnu sociálnu prácu mesto podľa Gieciovej zabezpečí už v tomto období, keďže využilo možnosť zapojiť sa do projektu, pričom minulý týždeň vyberalo i pracovníkov, ktorí ju budú zabezpečovať."Pracovné skupiny vidia aj potrebu doplnenia zamestnanca na odbor sociálnych vecí, túto alternatívu vyriešime možno v rámci nejakej organizačnej zmeny na úrade," ozrejmila prednostka MsÚ.Aktuálne podľa jej ďalších slov sa začína obdobie, v ktorom bude mesto musieť splniť body komunitného plánu. "Nie je to len o tom, že sme nejaký dokument vytvorili, ale ide o plán, to znamená, že ho budeme musieť postupne zrealizovať. Nejde len o seniorov, no aj my sa stávame mestom, kde ich je väčšia časť a ich potreby nedokážeme uspokojovať už len opatrovateľskou službou, ktorú ako jednu z mála poskytujeme," dodala.