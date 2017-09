Banská Bystrica je hlavným mestom informatiky

Na snímke budova Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied Univerity Mateja Bela (UMB). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) – Banská Bystrica sa dnešným dňom stala hlavným mestom informatiky. Na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici otvorili podujatie Extrapolácie, ktoré odprezentuje históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaví súčasný stav výskumu v informatike a IT a hovoriť sa bude aj o víziách v blízkej budúcnosti IT na Slovensku. TASR o tom informovala Monika Hucáková, hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave.priblížila Hucáková.Ako uviedla, po prvý raz sa Extrapolácie konali v Košiciach v roku 2015 a pri tejto príležitosti otvorili v Slovenskom technickom múzeu výstavu dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Uskutočnili sa viaceré motivačné prednášky, na ktorých sa podieľali košické univerzity, súkromné firmy, ako i ústavy SAV. V roku 2016 prevzal organizáciu Extrapolácií Ústav informatiky SAV. V nadväznosti na vytvorenú tradíciu oslovil banskobystrickú UMB, ktorá sa stala organizátorom podujatia pre tento rok. V rámci neho si účastníci môžu vypočuť napríklad aj prednášku legendy československej mikropočítačovej histórie Romana Kišša, ktorý po roku 1989 našiel uplatnenie v zahraničí a získal ocenenie Microsoft MVP (Most Valuable Professional).dodala Hucáková.Podujatie potrvá do konca októbra a záštitu nad ním prevzali Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice a Vladimír Hiadlovský, rektor UMB.