Banskobystrický hudobný festival otvorí Štátna opera

Na snímke dramaturgička Alžbeta Lukáčová počas tlačovej konferencie Štátnej opery pri príležitosti premiéry opery Giuseppe Verdiho La Traviata v rámci hudobného festivalu Operalia v Banskej Bystrici 17. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) – Počas najbližších šiestich októbrových dní bude znieť mestom pod Urpínom hudba scénických a koncertných podujatí, ktoré sľubujú nevšedné umelecké zážitky. Prichádza totiž ďalší ročník hudobného festivalu OPERALIA Banská Bystrica 2017, o ktorom dnes informovali na tlačovej konferencii zástupcovia banskobystrickej Štátnej opery. Organizátori presťahovali predstavenia z otvoreného priestoru pod holým nebom na domovskú scénu a veria, že to pomôže najmä inscenačne náročným dielam.Podujatie otvorí 20. októbra o 18.30 h premiérová inscenácia zlatého fondu opernej tvorby - Verdiho La traviata. Hudobného naštudovania sa ujal dirigent Lorenzo Tazzieri, ktorý sa nedávno stal riaditeľom a hlavným dirigentom Metropolitnej opery v Tokiu a režisérka Dana Dinková, ktorá má zasa bohaté skúsenosti s talianskym operným umením. V hlavných postavách opery v troch dejstvách podľa svetoznámeho románu A. Dumasa ml. Dáma s kaméliami sa predstavia Katarína Procházková a Mariana Hochelová ako Violetta a v úlohe Alfreda Dušan Šimo a Alessandro Fantoni. Druhá premiéra je plánovaná na 4. novembra.priblížila dramaturgička opery Alžbeta Lukáčová. Ako dodala, Traviata (1853) je súčasťou nesmrteľnej trojice diel Rigoletto (1851) a Trubadúr (1853).- tieto emotívne slová patria Giuseppe Verdimu. Dielo je odrazom jeho osobného prežívania, životného pocitu, profesionálneho osudu i skladateľskej vízie. Podľa tvorcov pripravovaného predstavenia VerdihoVioletta je žena zvodná, no pritom čistá, koketná i plachá, lyrická i dramatická, horiaca citom i bezcitná, nevinná i vinná, jednoducho žena, ktorú diváci nemôžu nemilovať vďaka jednoduchému, vrúcnemu príbehu a nesmrteľnej umelcovej hudbe.Festival OPERALIA prinesie 24. októbra o 18.30 h aj titul Lovci perál, ktorý zaznie poslednýkrát. Bizetovo dielo sa síce hráva zriedkavejšie, no diváka si vraj okamžite podmaní. Banskobystrické naštudovanie zaujalo pri premiére svojím hudobným naštudovaním i vizuálnym stvárnením.V rámci operného podujatia sa 26. októbra o 18.30 h predstaví aj hosťujúci operný súbor z plzenského Divadla J. K. Tyla, ktorý uvedie Verdiho operu Aidu. Tá na pôde banskobystrického divadla zaznie po prvý raz v jeho histórii.Počas festivalových dní bude jedno dopoludnie venované aj deťom, ktoré uvidia opernú rozprávku Kocúr v čižmách a súčasťou bude tiež komorný koncert s názvom Čaro strún. Predstaví sa v ňom univerzálny multižánrový hudobník – harfista Michal Matejčík a spolu s huslistkou Luciou Harvanovou uvedú vážne i nevážne hudobné témy. Organizátori nevynechali ani koncert, v rámci ktorého zaspievajú mladí talentovaní adepti operného umenia.