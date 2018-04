Baran Oskar sa postaral v bratislavskej ZOO o prvý odchov miniovečiek

Na ilustračnej snímke vpravo ovečka kamerunská, vľavo matka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 28. apríla (TASR) – Zvieracie osadenstvo v bratislavskej zoologickej záhrade (ZOO) sa rozrastá. Jarné mesiace so sebou priniesli nielen narodenie niekoľkých mláďat, ale niektorí noví obyvatelia pricestovali zo zahraničných zoologických záhrad z Mulhouse, Berlína a Prahy.Rodičmi sa stali napríklad samica a chovný samec zebry Chapmannovej, Katie a Viktor.priblížila Alexandra Ritterová z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava s tým, že mláďa je na istý čas s matkou od stáda izolované, a to preto, aby si zapamätalo kresbu pruhov svojej matky.vysvetlila Ritterová.Novému potomstvu sa tešia aj ovce domáce ouessantské, ktorým sa narodili dvaja barančekovia a jedna ovečka. V bratislavskej ZOO je to prvý odchov miniovečiek a o všetky prírastky sa postaral baran Oskar. Dva prírastky pribudli aj u lemurov kata.skonštatovala Ritterová. V apríli sa narodilo tiež mláďa sitatundy západnej a najmenšej antilopy dikdik Kirkov.Okrem toho bratislavská ZOO priviezla aj viacero nových jedincov zo zahraničia. Pre oživenie chovnej skupiny a následné rozmnožovanie prišla z francúzskej ZOO Mulhouse samica adaxa núbijského.uviedla Ritterová.Pre zvýšenie počtu samíc pribudla z Tierparku Berlín samica oryxa arabského.priblížila Ritterová. Telo má sfarbené do pieskovej farby, ktorá odráža slnečné žiarenie, takže sa neprehrieva. Jej srsť akumuluje teplo do zásoby a uvoľňuje ho počas chladných zimných nocí. Nohy v zime stmavnú, aby si udržali teplo.Z pražskej zoologickej záhrady pribudla samica a samec sitatungy západnej, pričom samec, keď dospeje, bude chovným.dodala Ritterová.