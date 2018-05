Bašár Asad: USA a Rusko boli blízko priamemu konfliktu v Sýrii

Bašár Asad, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 31. mája (TASR) - Moskva zabránila Západu spustiť v apríli ničivý plošný letecký útok na Sýriu a je presvedčená, že sedem rokov trvajúcu vojnu už Damask napriek pokračujúcej americkejtakmer vyhral. Uviedol to v rozhovore pre ruskú televíziu RT, zverejnenom vo štvrtok, sýrsky prezident Bašár Asad.povedal Asad korešpondentovi RT v Damasku. Sýrsky prezident konštatoval, že bez zahraničnej podpory by jeho oponenti v krajine boli porazeníAsad ďalej uviedol, že po tom, čo Američania museli presunúť svoju podporu v rámci rôznych protivládnych frakcií, a po tom, čo vládne sily za posledné dva roky znovuzískali kľúčové mestá Aleppo a Dajr az-Zaur, Washingtona mohol by tak zasadnúť k rokovaciemu stolu.poznamenal Asad.Sýrsky prezident sa domnieva, že čím viac sa blíži koniec vojny, tým zúfalejšie sú kroky jeho oponentov. Ako príklad uviedol údajný chemický útok v meste Dúmá zo 7. apríla (Je to v našom záujme? Prečo a prečo teraz? pýtal sa), čo označil za posledný zúfalý pokus Západu ovplyvniť medzinárodnú mienku, čo sa však nepodarilo.povedal Asad na margo spoločných leteckých útokov USA, Británie a Francúzska na údajné sýrske zariadenia chemických zbraní zo 14. apríla.Asad k tomu poznamenal, že Moskva, ktorú Damask požiadal o pomoc v septembri 2015, obmedzuje vplyv Washingtonu v regióne a zasiahla aj v tomto konkrétnom prípade.uviedla sýrska hlava štátu.Asad sa v rozhovore pre RT zároveň poďakoval Rusku za to, že nespustilo priamu konfrontáciu s USA, keďže obe krajiny operujú v Sýrii v bezprostrednej blízkosti, a to vo vzduchu, ako aj na zemi.povedal Asad.Pochválil diplomatické úsilie mierového procesu z Astany a zdôraznil snahu vlastnej vlády získať si srdcia a mysle ľudí obnovením poriadku v oslobodených oblastiach a iniciovaním procesu zmierenia. K tomu však dodal, že víťazstvo ešte nie je úplné.Skupiny ako al-Káida, Islamský štát a Džabhat Fatah aš-Šám, známy predtým ako Front an-Nusra, a rovnako zmýšľajúce zoskupenia nie sú podľa neho pripravené viesť dialóg.uviedol Asad a zdôraznil, že teraz neexistuje krok späť.dodal sýrsky prezident pre RT.