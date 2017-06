Basketbalistky SR zabojujú o účasť na MS 2018 proti Turecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Ďalší program ME 2017:



sobota 24. júna



skupina o 5.-8. miesto



12.30 Lotyšsko - Taliansko

15.00 Turecko - SLOVENSKO



semifinále:



18.00 Španielsko - Belgicko

20.30 Grécko - Francúzsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. júna (TASR) - Nádeje na medailu zhasli, no v hre je lákavý úspech v podobe účasti na majstrovstvách sveta. Basketbalistky Slovenska síce budú hrať po štvrťfinálovej prehre 40:67 s Francúzskom už iba o umiestnenie na 5.-8. mieste, zároveň však aj o účasť na MS. Zápas proti Turecku bude z tohto pohľadu kľúčový, Slovenky si však na súpera, ktorému v úvode šampionátu podľahli, veria.Keďže sa Španielky ako organizátor svetového šampionátu prebojovali do semifinále ME, v hre sú ešte dve miestenky na MS. Tie získajú tímy umiestnené na 5. a 6. mieste. Už samotné umiestnenie na niektorej z týchto priečok by bolo úspechom pre slovenský basketbal, záruka účasti na MS by radosť ešte zvýraznila. O tom, či Slovenky budú hrať v nedeľu o piate miesto alebo iba o siedme, rozhodne ich sobotný zápas proti Turecku. Matematika je jasná, iba víťazstvo zaručí účasť na šampionáte a zároveň minimálne 6. miesto na ME.uviedla rozohrávačka Barbora Bálintová.Slovenky by proti Turecku rady nadviazali na výborný výkon proti Ukrajine, ktorý im zabezpečil štvrťfinále. Francúzkam síce podľahli rozdielom triedy, no motivácia im nebude chýbať ani do ďalších bojov. Zverenky Mariana Svobodu si uvedomujú, že je o čo hrať.poznamenala Veronika Remenárová.Tréner Svoboda verí, že Slovenky sa vrátia k hre, ktorá im v zápase s Ukrajinou priniesla cenné víťazstvo:Slovenky sa s Tureckom stretli v úvode šampionátu, v jeho závere by im rady vrátili prehru 58:69.