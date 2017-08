Bayern chce natiahnuť sériu titulov, v príprave viackrát vyhorel

Na snímke vpravo Lukasz Piszczek z Borusia Dortmund a Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov počas nemeckého Superpoháru v Dortmunde. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Program 1. kola Bundesligy:



piatok 18. augusta: 20.30 Bayern Mníchov - Bayer Leverkusen



sobota 19. augusta:

15.30 TSG 1899 Hoffenheim - Werder Brémy, 15.30 Hertha Berlín /Peter PEKARÍK, Ondrej DUDA/ - VfB Stuttgart, 15.30 Hamburger SV - FC Augsburg, 15.30 FSV Mainz 05 - Hannover 96, 15.30 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund, 18.30 Schalke 04 Gelsenkirchen - RB Lipsko



nedeľa 20. augusta:

15.30 SC Freiburg /Karim GUEDE/ - Eintracht Frankfurt, 18.00 Borussia Mönchengladbach /László BÉNES/ - 1. FC Kolín



prehľad majstrov od r. 2000:



2000 Bayern Mníchov



2001 Bayern Mníchov



2002 Borussia Dortmund



2003 Bayern Mníchov



2004 Werder Brémy



2005 Bayern Mníchov



2006 Bayern Mníchov



2007 VfB Stuttgart



2008 Bayern Mníchov



2009 VfL Wolfsburg



2010 Bayern Mníchov



2011 Borussia Dortmund



2012 Borussia Dortmund



2013 Bayern Mníchov



2014 Bayern Mníchov



2015 Bayern Mníchov



2016 Bayern Mníchov



2017 Bayern Mníchov

prehľad klubov s najväčším počtom titulov:



27 Bayern Mníchov



9 1. FC Norimberg



8 Borussia Dortmund



7 Schalke 04 Gelsenkirchen



6 Hamburger SV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 17. augusta (TASR) - Rekordný šampión nemeckej futbalovej bundesligy Bayern Mníchov sa v sezóne 2017/2018 pokúsi získať šiesty titul v rade a 28. v histórii. Tím talianskeho kormidelníka Carla Ancelottiho nastúpi v úvodnom kole v piatok doma proti Bayeru Leverkusen, cez víkend pokračuje najvyššia nemecká súťaž ďalšími zápasmi.V troch kluboch má svoje hráčske zastúpenie aj slovenský futbal - dres Herthy Berlín obliekajú obranca Peter Pekarík a stredopoliar Ondrej Duda, ktorého vlaňajšiu premiérovú sezónu v tíme z hlavného mesta výrazne ovplyvnili zranenia. Borussia Mönchengladbach má v kádri talentovaného stredopoliara Lászlóa Bénesa, už od roku 2012 pôsobí vo Freiburgu naturalizovaný Slovák Karim Guede.Bayern kraľuje lige nepretržite od roku 2013 a v tomto trende chce pokračovať. V lete získal za 41,5 milióna eur francúzskeho stredopoliara Corentina Tolissa z Lyonu a stopéra Niklasa Süleho, ktorý prišiel za polovičnú sumu z Hoffenheimu. Ofenzívu mužstva by mal vystužiť kolumbijský reprezentant James Rodriguez, ktorý do Mníchova prišiel na hosťovanie z Realu Madrid. Bavorský tím opustili Medhi Benatia (Juventus Turín), Douglas Costa (hosťovanie v Juventuse) a Holger Badstuber, kariéru ukončili dve ikony Philipp Lahm a Xabi Alonso.vyhlásil Ancelotti. Bayern sa na ligový "maratón" naladil víťazstvom 5:0 nad Chemnitzom v Pohári DFB. Predtým v príprave však dosahoval rozpačité výsledky, tri za sebou idúce prehry s Interom Miláno (0:2), FC Liverpool (0:3) a SSC Neapol (0:2) a pred nimi aj debakel proti AC Miláno (0:4) by mali byť pre hráčov dostatočným mementom.uviedol stopér Mats Hummels.Najväčším rivalom Bayernu bude zrejme Borussia Dortmund. V minulej sezóne sa nad očakávania darilo RB Lipsko, ktorý ako nováčik obsadil senzačné druhé miesto. Vysoké ambície majú aj v Mönchengladbachu (9. miesto v sezóne 2016/2017) a Hoffenheime (4. miesto), ktorý premiérovo účinkuje v Lige majstrov. O ambíciách Dortmundu môže veľa naznačiť, či jeho francúzsky útočník Ousmane Dembele zostane, alebo odolá vábeniu FC Barcelona. V tábore "žlto-čiernych" však jeho neúčasť na tréningu vyvolala dusnú atmosféru a vedenie klubu ho dočasne suspendovalo. V prvom kole sa vestfálsky tím predstaví v sobotu na pôde VfL Wolfsburg.Nováčikmi súťaže, ktorá sa hrá na 34 kôl, sú VfB Stuttgart a Hannover 96. Šampión bude známy najneskôr 12. mája 2018.