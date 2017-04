Bayern doplatil na nevyužité šance, Reus: Neprestali sme si veriť

Futbalista Dortmundu Marco Reus. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zažili v priebehu ôsmich dní ďalšie sklamanie. Po neúspechu vo štvrťfinále Ligy majstrov vypadli aj v Nemeckom pohári, keď v stredajšom semifinálovom súboji podľahli Borussii Dortmund 2:3. Z troch trofejí, o ktoré sa usilovali, tak môžu získať už len domáci majstrovský titul. Bavori majú nakročené k jeho obhajobe, Bundesligu vedú o osem bodov pred druhým Lipskom.V stredajšom dueli poslal Dortmund do vedenia v 19. minúte Marco Reus, ale domáci ešte do prestávky skóre otočili. Po rohovom kope odpovedal Javi Martinez a krátko pred prestávkou sa presadil aj ďalší stopér a bývalý kapitán Borussie Mats Hummels. Druhý polčas však patril hosťom. V 69. minúte vyrovnal kanonier Pierre-Emerick Aubameyang a päť minút po ňom rozhodol o triumfe Ousmane Dembele. Dortmund tak vrátil Bayernu prehru z vlaňajšieho pohárového finále.trpko konštatoval Hummels, ktorý sa pri oslave svojho gólu miernil.uviedol pre agentúru dpa. Bavori mali za stavu 2:1 niekoľko nádejných príležitostí na poistenie náskoku, no pohrdli nimi. V priebehu niekoľkých dní tak museli zhltnúť ďalšiu horkú pilulku.hodnotil duel tréner Mníchovčanov Carlo Ancelotti.Bayern sa tak bude sústrediť už len na domácu súťaž, v ktorej má šancu získať piaty majstrovský titul v rade.vyhlásil taliansky kouč.dodal brankár Sven Ulreich, ktorý zaskakuje za zranenú tímovú jednotku Manuela Neuera.Oveľa veselšia nálada vládla v šatni Dortmundu, ktorý si vystrieľal rekordný štvrtý postup do finále Nemeckého pohára za sebou.vyznal sa tréner Borussie Thomas Tuchel.nechal sa počuť Marco Reus.Borussia si o pohár zahrá 27. mája na Olympijskom štadióne v Berlíne proti Eintrachtu Frankfurt, ktorý v utorok vyradil v semifinále Borussiu Mönchengladbach aj so slovenským stredopoliarom Lászlóom Bénesom po rozstrele z 11 m. Dortmund nezvládol tri predchádzajúce finále, pohárovú trofej získal naposledy v roku 2012. Tréner Tuchel si ďalší finálový neúspech nepripúšťa.dodal.