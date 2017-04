Bayern využil opciu, Comana kúpil z Juventusu Turín za 21 miliónov eur

Futbalista Bayernu Mníchov Kingsley Comana (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 27. apríla (TASR) - Nemecký futbalový šampión Bayern Mníchov využil výkupnú opciu na predĺženie zmluvy s francúzskym krídelníkom Kingsley Comanom, ktorý bol v Bavorsku na hosťovaní z Juventusu Turín. Za 20-ročného futbalistu tak dostane taliansky majster 21 miliónov eur, informovala agentúra DPA.povedal predseda Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Coman prišiel do Mníchova na hosťovanie z Juventusu v auguste 2015. Bayern sa musel rozhodnúť do konca apríla. Riadna zmluva s rekordným nemeckým majstrom bude Francúzovi platiť do roku 2020.