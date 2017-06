Bažant Kinematograf premietne Babu z ľadu, Učiteľku i Obecnú školu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - V sobotu 1. júla sa filmové autobusy Bažant Kinematograf po pätnásty raz vydajú na cestu po Slovensku. Do 3. septembra navštívia 29 miest a divákom privezú kolekciu ďalších piatich celovečerných slovenských a českých filmov.Za doterajšiu históriu letného kina na kolesách videlo projekcie pod hviezdami takmer 700.000 divákov v 60 mestách, premietlo 77 celovečerných a 54 krátkych filmov slovenských a českých tvorcov. Sedem rokov sa predstavuje aj na bratislavskej Magio pláži v podobe päťtýždňového letného festivalu filmov rôznych tém a žánrov.dodáva k výročiu Ľubica Orechovská, iniciátorka a koordinátorka projektu s tým, že je len málo miest, ktoré by za tie roky nenavštívil, či popri nich aspoň neprechádzal.Program jubilejnej sezóny prináša päť úspešných česko-slovenských filmov, ktoré uvidia diváci v 29 mestách. Spájajú ich silné témy a ľudské príbeh, ako aj pôsobivé výkony významných slovenských a českých hercov. Diváci sa môžu tešiť na citlivú a ľudskú komédiu Baba z ľadu o tom, že nikdy nie je neskoro vziať život do vlastných rúk. V hlavnej úlohe sa v postave Hany predstavuje Zuzana Kronerová, dvorná herečka režiséra Bohdana Slámu. Film mal medzinárodnú premiéru na filmovom festivale Tribeca v New Yorku, odkiaľ si priniesol cenu za scenár.Príbehom zo súčasnosti, ktorý sa na svet pozerá z mužskej perspektívy, je debut Radka Bajgara Teória tigra. Hlavný hrdina Jan, stvárnil ho Jiří Bartoška, sa usiluje na jeseň svojho života oslobodiť od zabehaného stereotypu a nájsť vnútornú slobodu a šťastie.Šťastie, ale i svojich siedmich zakliatych bratov, hľadá aj Bohdanka (Marta Issová) v rozprávkovom filme Alice Nellis Sedem zhavranelých bratov. Príbeh na motívy rozprávok zo zbierok Pavla Dobšinského a Boženy Němcovej hovorí o dôležitosti ľudskej reči, slov, ktoré v rozprávkovej ríši i dnešnom reálnom svete majú veľkú silu a treba s nimi narábať opatrne.V programe figuruje aj snímka Učiteľka, prvý "slovenský" film Jana Hřebejka, ktorého príbeh sa odohráva v 80. rokoch minulého storočia, ale jeho téma a odkaz sú vysoko aktuálne aj dnes. Hlavnú postavu rafinovanej manipulátorky - učiteľky Drazdechovej stvárnila Zuzana Mauréry.Popri nových filmoch pocestuje po Slovensku aj titul zo zlatého fondu československej kinematografie - kultový debut Jana Svěráka Obecná škola.Letné kino Bažant Kinematograf sa aj tento rok predstaví na bratislavskej Magio pláži. Od 15. júla do 18. augusta, vždy od soboty do stredy, ponúkne rôznorodý výber filmov z posledného obdobia, špeciálne filmové uvedenia a tiež filmové novinky. Kino svoje brány otvorí v sobotu 15. júla filmovým muzikálom La La Land (r. D. Chazelle) a sezónu ukončí slávnostnou slovenskou premiérou česko-slovensko-dánskeho filmu Jana Svěráka Po strništi bos, za osobnej účasti tvorcov.Informácie o filmoch vo výbere putovnej prehliadky a rozpis premietaní nájdu záujemcovia na www.kinematograf.sk.