Behy zdravia budú pokračovať aj na budúci rok, avizujú organizátori

Účastníci Behu zdravia v Košiciach, 16. októbra 2017. Foto: Accelerate Foto: Accelerate

Bratislava 16. októbra (TASR) - Behy zdravia, ktoré začiatkom októbra spojili Bratislavu a Košice, majú pokračovať aj na budúci rok, avizujú ich organizátori. Tohtoročným účastníkom sa podarilo splniť svoj cieľ a nabehať či nachodiť spolu aspoň 406 kilometrov a symbolicky tak prepojiť obe mestá. Výsledky z Bratislavy a Košíc ukázali, že nabehali a nachodili 2742,3 kilometra, čo je takmer sedemkrát viac, a prišli by z Košíc až do Madridu.Behy zdravia by mali pokračovať aj na budúci rok, potvrdila Ivana Šoóšová, správkyňa Slovenskej nadácie srdca. Podporu akcii už prisľúbili predstavitelia mesta Košice aj košickej lekárskej fakulty.povedal profesor Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Poukázal na to, že dnes už ťažko presvedčí obézny fajčiaci lekár, ktorý sa s ťažkosťami vôbec pohybuje po svojej ambulancii, aká je dôležitá prevencia kardiovaskulárnych ochorení.doplnil Pella.Podujatie má pripomínať dôležitosť prevencie, rovnako, že nad zdravím svojho srdca možno prevziať kontrolu tým, že budú ľudia aktívnejší." vysvetlil prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti, profesor Robert Hatala. Beh mal podľa jeho slov tiež spojiť kardiológov s verejnosťou a pacientmi. V novej budove SND, len pár metrov od štartu bratislavského Behu zdravia (5.10.), zároveň prebiehal XXII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti.Beh zdravia bol jednou z aktivít 11. ročníka preventívno-edukačnej kampane MOST (Mesiac O Srdcových Témach) s podtitulom Spolu chránime vaše srdcia. V rámci nej po Slovensku jazdili celý september aj Vlaky zdravia, v ktorých záujemcom zmerali krvný tlak, cholesterol, cukor a srdcový rytmus. Na realizácii kampane sa spoločne podieľajú Únia pre zdravšie srdce, Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť. Všetky informácie o kampani možno nájsť na weboch www.presrdce.eu a www.tvojesrdce.sk.