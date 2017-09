Belgicko ako prvé postúpilo do Ruska, najlepší výkon však nepredviedlo

Belgičan Thomas Meunier (uprostred) sa teší po strelení gólu v kvalifikačnom zápase H-skupiny MS 2018 Belgicko - Gibraltár v Liege 31. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pireus 4. septembra (TASR) - Belgicko sa v nedeľu stalo prvou európskou futbalovou reprezentáciou, ktorá postúpila na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska z kvalifikácie. Pridalo sa k usporiadateľskej krajine, Brazílii, Iránu, Japonsku a Mexiku.Belgičania si postupovú definitívu zabezpečili s dvojzápasovým predstihom zásluhou víťazstva 2:1 na gréckej pôde. To sa nerodilo jednoducho, od 70. minúty síce viedli gólom Jana Vertonghena, no už o tri minúty neskôr vyrovnal Jose Zeca. O ďalšiu minútu sa však presadil Romelu Lukaku a gólom, na ktorý už domáci nenašli odpoveď, poslal Belgicko na svetový šampionát. V tabuľke H-skupiny má nedostihnuteľný osembodový náskok pred Bosnou a Hercegovinou. Tá prevýšila Gibraltár 4:0 a predstihla Grécko na druhej pozícii.uviedol belgický krajný obranca Thomas Meunier podľa agentúry AP. Belgicko sa prebojovalo na tretie vrcholné podujatie za sebou, na majstrovstvách sveta v Brazílii 2014 aj na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku skončilo vo štvrťfinále. Vtedy ho ešte trénersky viedol niekdajší reprezentačný kanonier Marc Wilmots, od minulého roka ho nahradil španielsky kouč Roberto Martinez. Ten má v realizačnom tíme aj bývalého skvelého útočníka Thierryho Henryho."Červení diabli" sa na záverečnom turnaji MS predstavia po trinásty raz. "Gréci boli nebezpeční, využívali dlhé lopty a protiútoky, vypracovali si dve alebo tri vyložené príležitosti. Náš výkon nebol taký dobrý, ale kvalifikovali sme sa. Boli sme pomalší a ťažko sme si hľadali priestor, v druhom polčase to bolo lepšie a skórovali sme. Stretnutie sa však mohlo preklopiť aj na opačnú stranu," povedal autor otváracieho zásahu pre Het Nieuwsblad.dodal brankár Thibaut Courtois.