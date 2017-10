Belgický investor chce stavať závod: Zamestná 350 ľudí

Výhľad na Detvu Foto: PPS Group Foto: PPS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 13. októbra (TASR) - Okolo 350 pracovných miest má vzniknúť po dokončení výstavby nového závodu belgickej spoločnosti Punch, na ktorom sa investor dohodol s mestom Detva. Závod na výrobu komponentov v automobilovom priemysle má vyrásť v novom priemyselnom parku v detvianskej časti Trstená.povedal TASR primátor Detvy Ján Šufliarsky. Má ísť o plochu približne desiatich hektárov.dodal.Rokovania investora s mestom Detva sa v priebehu tohto roka uskutočňovali aj za účasti Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Belgická skupina PUNCH Automotive patrí k svetovým lídrom v produkcii automatických prevodoviek, ktoré možno považovať za jeden z kľúčových komponentov v automobilovom priemysle. Spoločnosť disponuje dizajnérskymi, inžinierskymi a výrobnými prevádzkami v Európe a taktiež predajnými pobočkami v Ázii, pričom v roku 2016 zamestnávala vyše 1200 ľudí a dosiahla obrat približne 400.000 eur.Podľa Šufliarskeho má v novom závode vzniknúť dodatočných ešte vyše 200 pracovných miest, a to príchodom ďalšej spoločnosti, ktorá si má od firmy Punch časť výrobného závodu prenajať.Súčasťou investície má byť aj priemyselný vývoj nových produktov a výrobných nástrojov, kde nájde uplatnenie 30 konštruktérov s vysokoškolským technickým vzdelaním.Pracovisko bude vybavené najmodernejšími CAD systémami na tvorbu 3D modelov, simuláciu produktov a výrobných postupov. Zámerom investora je v budúcnosti spolupracovať so školami na projektoch duálneho vzdelávania a praxe a na svojich výskumno-vývojových aktivitách aj so slovenskými vysokými školami a vedeckými inštitúciami.Investor chce v Detve vybudovať dve výrobné haly, administratívnu budovu, parkovisko pre zamestnancov, vnútroareálové komunikácie a obslužné stavby. Do roku 2023 sa plánuje ďalšie rozšírenie závodu.doplnil primátor.pripomenul primátor.