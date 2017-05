Berlusconi neuspel s odvolaním v snahe znížiť výživné exmanželke

Silvio Berlusconi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 16. mája (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi neuspel na súde s odvolaním, ktorým chcel dosiahnuť, aby nemusel vyplácať bývalej manželke Veronice Lariovej výživné vo výške dva milióny eur mesačne. Informovali o tom dnes talianske médiá.Miliardár Berlusconi (80) a bývalý filmová herečka Lariová uzavreli manželstvo v roku 1990, rozišli sa v roku 2009 a oficiálne rozviedli o päť rokov neskôr.Taliansky najvyšší, kasačný súd, potvrdil platnosť výživného vo výške dva milióny eur mesačne, ktoré dostávala Lariová počas obdobia, keď sa manželia rozišli, ale neboli ešte rozvedení. Ak by bol Berlusconi s odvolaním uspel, mohol by pýtať od bývalej manželky vrátenie časti vyplatených peňazí.V rámci rozvodového vyrovnania bolo výživné Lariovej od roku 2014 znížené na 1,4 milióna eur mesačne. Berlusconi sa separátnym súdnym podaním usiluje o zníženie aj tejto sumy.Lariová (60) sa rozviedla s Berlusconim po tom, ako noviny odhalili, že sa vtedajší premiér zúčastnil na oslavách 18. narodenín príležitostnej modelky bielizne, ktorá ho údajne nazývala "ocko". Manželom sa v rokoch 1984-1988 narodili tri deti.V súčasnosti žije Berlusconi s Francescou Pascaleovou, ktorá je od neho o 49 rokov mladšia. Trojnásobný taliansky premiér má okrem troch detí s Lariovou dve deti so svojou prvou manželkou Carlou Elvirou Dell'Ogliovou, ktoré mu pomáhajú riadiť jeho mediálne a vydavateľské impérium.