Bez rýchlej prechodnej dohody príde Británia o 75.000 pracovných miest

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. októbra (TASR) - Nezhody pri rokovaniach s Európskou úniou (EÚ) o prechodnej dohode môžu Britániu stáť až 75.000 pracovných miest v oblasti finančných služieb. Firmy totiž budú musieť začať realizovať svoje záložné plány, tvrdí štúdia, ktorú si nechala vypracovať skupina TheCityUK, reprezentujúca firmy z oblasti finančných služieb.Ak rokovania s EÚ o prechodnej dohode budú naďalej zaseknuté a Británia opustí úniu v marci 2019 bez prechodnej dohody, štúdia vyčíslila priamy negatívny dopad na tržby sektora finančných služieb sumou až 20 miliárd GBP (22,53 miliardy eur), pričom v sektore by sa stratilo 35.000 pracovných miest. Celkovo by z Británie mohlo odísť až 75.000 pracovných miest.Keďže firmy budú musieť čoskoro začať implementovať záložné plány, vplyvy dohody, ktorá by znamenala, že Británia si uchová rovnaký prístup na jednotný trh EÚ,varovala štúdia.uviedol šéf TheCityUK Miles Celic. Firmy sú totiž podľa neho už za fázou plánovania.dodal.(1 EUR = 0,88753 USD)