Bezpečnostná rada OSN vyzvala na ukončenie násilia voči Rohingom

Na snímke sú rybári z etnickej menšiny Rohingov vo výchdnom Mjanmarsku. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN vyzvala na okamžité ukončenie násilia na západe Mjanmarska, kde tamojšie bezpečnostné sily vedú ofenzívu voči povstalcom z radov moslimského etnika Rohingov.Podľa agentúry AP išlo o prvé vyhlásenie najvyššieho orgánu OSN k situácii v Mjanmarsku za posledných deväť rokov. Pätnásťčlenná Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) ho prijala počas zasadnutia, ktoré prebehlo za zatvorenými dverami.BR OSN vo vyhlásení odsúdila pokračujúce násilie v Mjanmarsku a vyjadrila znepokojenie nad správami o neprimeranom používaní sily počas operácií tamojších bezpečnostných síl. Vyzvala tiež na opatrenia vedúce k deeskalácii celej situácie, k obnoveniu vlády zákona a verejného poriadku, k ochrane civilistov a k riešeniu utečeneckého problému.Ocenila tiež Bangladéš za to, že poskytuje pomoc státisícom utečencov z radov Rohingov. BR OSN sa k situácii v Mjamnarsku vyjadrila len v tlačovom vyhlásení, ktoré sa nezakladá do oficiálnych rokovacích záznamov.Z Mjanmarska len za posledné necelé tri týždne utieklo najmenej 370.000 príslušníkov etnicko-náboženskej menšiny Rohingov.Násilnosti v Jakchainskom štáte vypukli 25. augusta. Militanti z radov Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne pristúpila k protiútoku na povstalcov. Vzájomné strety si vyžiadali stovky obetí na životoch, prevažne z radov vzbúrencov. Ako armáda, tak aj povstalci sa vzájomne obviňujú z používania brutality.