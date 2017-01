Biely chotár sa zahalí do hmly, no potom sa vyjasní

Na archívnej snímke turistka obdivuje zo hmlu v Popradskej kotline z vyhliadky na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -10 až -13 a najvyššie denné -3 až 0 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -11 až -16 a najvyššie denné -5 až -1 stupeň C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -11 až -15 a najvyššie denné -5 až -1 stupeň C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -15 a najvyššia denná -4 stupne C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -13 a najvyššia denná -3 stupne C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -14 a najvyššia denná -4 stupne C.

Bratislava 20. januára (TASR) - Január dobrý je, keď chotár biely je - takáto pranostika sa viaže k dnešnému piatku. Deň má byť jasný až polooblačný, ojedinele vykukne hmla. Teploty sa budú pohybovať od -5 až do 0 stupňov Celzia.Podrobnú predpoveď počasia nájdete na počasie Teraz.sk