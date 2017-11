BIELY DOM: KĽDR môže byť na zozname štátov podporujúcich terorizmus

Poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť H.R. McMaster Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. novembra (TASR) - Severnú Kóreu by mohli zaradiť na americký zoznam štátov podporujúcich terorizmus, uviedol vo štvrtok poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť H.R. McMaster.Trumpova vláda zvažuje takéto zaradenie ako súčasť širšej vládnej stratégie boja proti severokórejskej jadrovej hrozbe, uviedol McMaster podľa správy agentúry AP.Poradca ako príklad teroristického činu, ktorý by spadal do tejto kategórie, uviedol zabitie nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una. Malajzia Severnú Kóreu z vraždy Kim Čong-nama nikdy priamo neobvinila. Juhokórejská špionážna služba ale tvrdí, že útok bol súčasťou sprisahania Kim Čong-una s cieľom odstrániť svojho príbuzného.McMaster to povedal novinárom na brífingu v súvislosti s cestou prezidenta Trumpa po piatich ázijských krajinách, ktorú začína v piatok. Dodal, že práve problematika KĽDR bude jednou z hlavných tém tejto cesty.