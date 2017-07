Billie Joe Armstrong z Green Day a Tim Armstrong z Rancid založili superskupinu Armstrongs

Vstúpili do siene slávy Rock´n´rollu

Kapela z Kalifornie vydala osem albumov

BRATISLAVA 15. júla (WebNoviny.sk) - Líder punk-rockovej kapely Green Day Billie Joe Armstrong a spevák a gitarista formácie Rancid Tim Armstrong založili superskupinu Armstrongs.Spolu s hudobníkmi v nej vystupujú syn Billyho Joea Joey a Timov synovec Rey. Kapela už predstavila aj svoj prvý singel If There Was Ever a Time, ktorý je dostupný napríklad na službe YouTube. Formácia skladbu zároveň ponúka v limitovanej verzii na flexi diskoch, z ktorých na trh uviedla tisíc kusov.Všetky zisky z predaja poputujú neziskovému hudobnému klubu 924 Gilman v kalifornskom Berkeley. Priaznivci punk-rocku si môžu skladbu vypočuť aj v dokumente Turn It Around: The Story of East Bay Punk (2017).Green Day vznikli roku 1986 v Kalifornii. Krátko na to sa im podarilo získať nahrávaciu zmluvu s vydavateľstvom Lookout! Records a ponúkli EP nahrávku 1,000 Hours (1989) a album 39/Smooth (1990). V roku 1990 skupinu opustil Al Sobrante a za bicími ho nahradil Tré Cool, ktorý debutoval na druhej štúdiovke Kerplunk (1992).Po vydaní ďalšej nahrávky Dookie (1994) sa Green Day udomácnili na mainstreamovej scéne. Nasledovali albumy Insomniac (1995), Nimrod (1997), Warning (2000), American Idiot (2004), 21st Century Breakdown (2009), trilógia Uno! (2012), Dos! (2012), Tré! (2012) a spomínaná najnovšia nahrávka Revolution Radio.Na konte majú napríklad päť cien Grammy. V roku 2015 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.Rancid vznikli v roku 1991 v kalifornskom Berkeley. Zostavu v súčasnosti tvoria spomínaný Tim Armstrong (spev, gitara), Matt Freeman (basgitara, vokály), Lars Frederiksen (gitara, vokály) a Branden Steineckert (bicie).Formácia zatiaľ vydala osem albumov, z ktorých najúspešnejšími sú Let's Go (1994), ...And Out Come the Wolves (1995), Indestructible (2003) a Let the Dominoes Fall (2009). Na konte majú single ako napríklad Salvation, Roots Radicals, Ruby Soho, Time Bomb či Last One to Die.Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.