Bizarný krimi príbeh: Žena sa vlámala do domu a zaspala nahá v posteli

Anderson 9. septembra (TASR) - Americká polícia informovala v piatok o čudesnom krimi prípade, keď muž zo štátu Kalifornia prišiel v utorok z práce domov a našiel neznámu nahú ženu spať vo svojej posteli.Najprv našiel na verande svojho domu v mestečku Anderson nôž a otvorený balík. Vošiel dnu a objavil nahryznutý sendvič, otvorené pivo a zistil, že mu chýba škatuľka cigariet. Potom si všimol, že sa niekto sprchoval v kúpeľni a na zemi bolo porozhadzované zvláštne šatstvo.Polícii povedal, že v posteli našiel nahú ženu, ktorú zobudil a zavolal na núdzovú linku 911. Pokým informoval policajného dispečera, žena sa obliekla, vyšla na verandu a usadila sa v kresle.Policajti zatkli 33-ročnú Michelle Watkinsovú z Junction City, malého mesta, ktoré sa nachádza vyše 100 kilometrov od miesta činu. V podrobnom policajnom hlásení sa uvádza aj to, že pri zatýkaní u nej objavili hľadanú škatuľku cigariet pána domu, ktoré meno nezverejnili. Watkinsovú dali do väzby pre podozrenie z vlámania do domu, drobnej krádeže a prechovávania ukradnutého majetku, dodáva agentúra AP.