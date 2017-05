BLAHA: Ľuďom hlásiacim sa k fašizmu by mali odnímať zbrojné preukazy

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/Jozef Ďurník Foto: FOTO TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 18. mája (TASR) - Koaličný poslanec Národnej rady SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) povzbudzuje ministerstvo vnútra (MV), aby sa odnímali zbrojné preukazy každému, kto sa hlási k ideológii fašizmu. Vyhlásil to dnes na pôde parlamentu počas pravidelnej Hodiny otázok.O zbrojné preukazy by podľa jeho slov mali prichádzať aj tí, ktorí sa motajú okolo kotlebovcov.apeloval Blaha.Poslanec sa preto premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pýtal, či vláda pripravuje aj legislatívne opatrenia, ktoré by zabránili získať zbrojné povolenie ľuďom, ktorí v minulosti pôsobili v zakázaných neofašistických hnutiach, stranách či združeniach. Neprítomný Fico mu cez vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) odkázal, že rezort vnútra môže už v súčasnosti využiť inštitút odňatia zbrojného preukazu.vysvetlil.Fico zopakoval, že prejavy fašizmu treba zastaviť, kým je čas.zdôraznil s tým, že dobré slovo nestačí a potrebné sú aj represie.