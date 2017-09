Blikk: Maďarská vláda je v spore s polovicou Európy

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Ladislav Vallach Foto: FOTO TASR – Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 12. septembra (TASR) - Maďarsko je síce iba malou krajinou v Európe, avšak v týchto dňoch ho často posudzujú v európskych médiách pre čoraz častejšiu a čoraz tvrdšiu konfrontáciu s krajinami, s ktorými bolo predtým spriatelené. Konštatoval to dnes denník Blikk, ktorý analyzoval vývoj dvojstranných vzťahov Maďarska v uplynulých dvoch rokoch.Blikk podrobne analyzuje konfrontáciu maďarskej vlády s Nemeckom, Francúzskom, Holandskom, Rakúskom, Chorvátskom, Rumunskom i Ukrajinou, pričom podotýka, že priateľské gestá Maďarsko prejavilo smerom k Poľsku a Rusku.Nemecký kandidát na post kancelára Martin Schulz kritizoval Maďarov pre nedostatok solidarity v otázke utečeneckej krízy, na čo maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že sa treba modliť za víťazstvo Angely Merkelovej.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyčítal Maďarsku, že nedodržiava pravidlá, ktoré sú povinné pre všetky členské krajiny Európskej únie, na čo Orbán reagoval:Odchádzajúci holandský veľvyslanec v Maďarsku Gajus Scheltema prirovnal motiváciu maďarskej vlády pri hľadaní nepriateľa k zmýšľaniu extrémistov. Maďarsko na neurčitý čas prerušilo diplomatické styky s Holandskom na úrovni veľvyslanca, ktorého povolalo naspäť do vlasti.Rakúsky kancelár Christian Kern vyjadril názor, že Maďarsku by bolo potrebné odoprieť dotácie z EÚ, pretože likviduje demokraciu. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó odmietol toto "liberálne povýšenectvo" a zdôraznil, že Maďarsko ochránilo Rakúsko pred ilegálnym prisťahovalectvom.Diplomatický spor s Chorvátskom vyvolalo zatvorenie južných hraníc Maďarska. Migranti prichádzajúci z juhu sa následne vydali do Chorvátska, Chorváti ich však nasmerovali do Maďarska. Budapešť zareagovala vyhlásením, že bude blokovať vstup Chorvátska do schengenského priestoru.V posledných dňoch sa pole konfliktov Maďarska rozšírilo aj o Rumunsko a Ukrajinu. V prvom prípade predvolal maďarský rezort diplomacie rumunského veľvyslanca pre zatvorenie maďarského katolíckeho gymnázia v meste Targu Mureš a vyhlásil, že Maďarsko nepodporí vstup Rumunska do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Rovnakú hrozbu vyslovila Budapešť aj v prípade Ukrajiny pre spornú novelu ukrajinského zákona o vzdelávaní. Táto právna norma totiž podľa maďarskej strany vážne porušuje práva maďarskej menšiny žijúcej v Zakarpatskej oblasti.