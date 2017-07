Blíži sa piešťanský Cinematik. Čo ponúkne tento rok?

Na archívnej snímke piešťanský Dom umenia, v ktorom oficiálne otvorili 11. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Najväčšie jednosálové kino na Slovensku bolo pred otváracím ceremoniálom zaplnené do posledného miesta. Piešťany, 13. septembra 2016. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 29. júla (TASR) – Snímky reprezentujúce stav súčasnej európskej kinematografie prinesie 12. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany. Výber najlepších európskych filmov uplynulého roka zostavujú každoročne európski filmoví kritici a dramaturgovia, informoval člen organizačného tímu Peter Konečný. Festival sa uskutoční v Piešťanoch od 12. do 17. septembra.Súťažná sekcia Meeting Point Europe ponúkne nový film Bena Wheatleyho Free Fire odohrávajúci sa v americkom Bostone na konci 70. rokov minulého storočia či drámu Playground poľského režiséra Bartosza M. Kowalského. Filmoví fanúšikovia budú mať príležitosť vidieť najnovší film fínskeho majstra Akiho Kaurismäkiho Druhá strana nádeje, ktorá sa zameriava na výsostne aktuálnu tému migrantov. Režisér si za svoje dielo odniesol Strieborného medveďa pre najlepšieho režiséra z tohtoročného festivalu Berlinale.Sekcia vybraných európskych filmov prinesie aj oceňovaný dokumentárny film I am Not Your Negro režiséra Raoula Pecka. Peck spolu so spisovateľom Jamesom Baldwinom rozprávajú príbeh o rase v súčasnej modernej Amerike. V dráme Elle v réžii Paula Verhoevena hviezdi francúzska herečka Isabelle Huppert, ktorá si za svoju rolu zaslúžila nomináciu na Cenu americkej filmovej akadémie. Prvýkrát budú môcť slovenskí diváci na veľkom plátne a vo festivalovej atmosfére vidieť aj kontroverzný francúzsko-belgický titul Raw, ktorý možno zaradiť doNew French Extremity.Cinematik každoročne prináša aj výber najlepších dokumentárnych filmov, ktoré vznikli za ostatný rok v majoritnej či minoritnej slovenskej produkcii. Festival v druhej súťažnej sekcii Cinematik.doc predstaví nový film Mira Rema venujúci sa Richardovi Müllerovi s podtitulom Nespoznaný. Silné príbehy prinesú aj dokumenty Roberta Krichhoffa a Anny Gruskovej. Kirchhoff sa vo svojom novom filme Diera v hlave venuje rómskemu holokaustu v širšom, nielen slovenskom kontexte, Grusková vo svojom treťom filme Profesionálna cudzinka rozpráva o osude slovenskej spisovateľky a aktivistky Ireny Brežnej.Celovečerný film Maroša Beráka Sprisahanie šedej rasy vznikal šesť rokov. Dokument prináša bezprostredné svedectvá ľudí, ktorí vo svojom živote videli UFO. Mladý fotograf Juraj Mravec natočil svoju road movie Mír v nás o nedávnych dejinách u našich východných susedov. Sústreďuje sa na následky vojny a svoje rozprávanie prekladá čiernobielymi fotografiami a subjektívnym denníkovým komentárom. Súťažná sekcia Cinematik.doc ponúkne aj snímku 10 rokov lásky režiséra Adama Hanuljaka, ktorý vypovedá o problematike mladých rodín súčasnej Európe.Tohtoročný Cinematik sa zameria na belgickú kinematografiu, premietne 13 filmov známych belgických filmárov. Ponúkne tiež retrospektívu režisérskej dvojice bratov Jeana–Pierra a Luca Dardennovcov, ktorí sú známymi predstaviteľmi svetovej sociálnej drámy. V sekcii Rešpekt predstaví novodigitalizované verzie ich snímok a diela, ktoré sa premietajú len zriedka. Okrem ostatných diel ako Neznáme dievča, Dva dni, jedna noc či Chlapec na bicykli sa vráti aj do dávnejšej histórie, ktorá bude zastúpená snímkami Pour que la guerre s'acheve a R... Be repond plus. Medzi prvé hrané tituly tvorcov patrí film Falsch, v ktorom prinášajú príbeh z obdobia druhej svetovej vojny. Chýbať nebudú ani oceňovaná dráma Mlčanie Lorny či starší titul La promesse, ktorý mal svoju premiéru na festivale v Toronte.