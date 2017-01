Blízkych príbuzných Pan Ki-muna obvinili v USA z korupcie

Bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

New York 11. januára (TASR) - Federálna prokuratúra v New Yorku vzniesla obvinenie voči dvom príbuzným bývalého generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna.Jedným z obvinených je jeho synovec, ktorý pôsobil ako realitný maklér na Manhattane, pričom okrem svojho kórejského mena používal aj meno Dennis Bahn. Tohto obvineného vzali do väzby, ale neskôr ho prepustili na slobodu po zaplatení kaucie vo výške 250.000 dolárov.Druhým obvineným je Panov brat, Pan Ki-sung, ktorý pracuje ako hlavný poradca juhokórejskej stavebnej firmy Keangnam Enterprises. Podľa vyhlásenia obhajkyne na rozdiel od svojho syna Pan Ki-sung nebol vzatý do väzby.Obaja muži sú obvinení z pokusu o podplatenie vládnych úradníkov zo štátov Blízkeho východu s cieľom ovplyvniť predaj komplexu budov vo Vietname za 800 miliónov dolárov.OSN záležitosť odmietla komentovať. Podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica Pan Ki-mun, ktorý do 31. decembra 2016 pôsobil vo funkcii generálneho tajomníka svetovej organizácie, nepozná okolnosti zadržania a obvinenia svojich príbuzných.