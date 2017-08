BMW je najziskovejšou automobilkou na svete

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 22. augusta (TASR) - BMW zostáva najziskovejšou automobilkou na svete, ukázala štúdia poradenskej firmy Ernst & Young (E&Y). V prvej päťke z hľadiska ziskovosti sa nachádzajú ešte ďalšie dva nemecké koncerny.BMW dosiahlo v 1. polroku prevádzkový zisk vo výške 5,58 miliardy eur pri tržbách 49,25 miliardy eur. To znamená, že zisková marža predstavovala 11,3 %. Na druhom mieste sa umiestnilo Suzuki s 10,3 %. Na treťom mieste nasleduje Daimler s 9,7 %, štvrtý je General Motors, ktorý s 8,9 miliardy eur dosiahol najvyšší polročný zisk zo všetkých veľkých automobilových koncernov, a piaty Volkswagen (VW) so 7,7 %. Najviac vozidiel predala v prvých 6 mesiacoch Toyota.Ak sa však do úvahy berú len automobilové operácie, podľa E&Y je Daimler ziskovejší než BMW. Celkovo sú traja veľkí nemeckí výrobcovia - VW, BMW a Daimler - výrazne ziskovejší než zahraniční konkurenti.uviedol expert E&Y Peter Fuss.