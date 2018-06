Boataround.com získal investíciu od Crowdberry investorov a Slovak Investment Holdingu na urýchlenie medzinárodného rastu

O Boataround

Boataround.com, a.s. je pôvodom slovenská spoločnosť, dnes už s globálnym rozmerom, ktorá vyvinula a prevádzkuje rezervačný systém na jednoduchý, prehľadný a spoľahlivý prenájom rekreačných jácht, motorových člnov a katamaránov s globálnou ponukou vyše 10.500 lodí v 485 destináciách.



Ako jedna z mála spoločností na trhu má Boataround svoj vlastný katalóg s priamo zazmluvnenými loďami, vďaka čomu poskytuje vlastný overený obsah, hodnotenie jácht od reálnych zákazníkov, najvýhodnejšie ceny a služby zákazníkom v 13 lokálnych jazykoch.



Spoločnosť založili bývalí zamestnanci Booking.com, ktorí tam nazbierali skúsenosti potrebné na úspešné budovanie spoločnosti, ako je Boataround. Od svojho vzniku zažíva Boataround rýchlu expanziu na nové trhy, pričom jeho rastový potenciál výrazne presahuje súčasné trhové pokrytie.

O Slovak Investment Holdingu

SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov.



Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

O Crowdberry

Spoločnosť Crowdberry bola založená v roku 2015 a je prvou crowd-investingovou platformou pôsobiacou na Slovensku a v Českej republike. Ide o investičné trhovisko spájajúce zaujímavé a inovatívne spoločnosti, ktoré už preukázali funkčnosť svojho obchodného modelu, so súkromnými investormi (Crowdberry crowd).



Crowdberry je prvou platformou, kde sa investori uprednostňujúci zhodnotenie peňazí v oblastiach, ktoré sú im ideovo blízke, môžu stať spolumajiteľmi nielen start-upov, ale aj zavedených a ziskových firiem a od minulého roka aj projektov z oblasti nehnuteľností.



Crowdberry súkromným investorom nielenže umožňuje vlastniť časť spoločností, ktoré by im neboli bežne dostupné, ale kvalitným výberom, prípravou a prácou so spoločnosťami zo strany profesionálneho a skúseného investičného tímu Crowdberry im pomáha aj zhodnotiť ich investície.



Firmy na druhej strane získajú nielen financie na ďalší rozvoj a rast, ale spravidla aj investorov, ktorí im vďaka svojim znalostiam, skúsenostiam a networku aktívne pomáhajú pri ďalšom raste a zhodnotení.





BRATISLAVA 18. júna (WBN/PR)Boataround prináša do oblasti prenájmov lodí digitalizáciu, transparentnosť a užívateľskú jednoduchosť, ktoré sú dnes už štandardom napríklad pri online rezervácii ubytovania.Za posledný rok firma aj s pomocou svojich prvých investorov z investičnej platformy Crowdberry, ktorá umožňuje súkromným investorom spolu vlastniť slovenské a české firmy, zaznamenala raketový rast. Viac ako trojnásobne zvýšila počet užívateľov, objednávok, počet destinácii aj lodí, ktoré sú do systému priamo zapojené. Dnes už 25-členný tím spoločnosti za dva roky dokázal vybudovať vlastnú IT, technologickú a servisnú infraštruktúru.„Boataround sme založili, pretože chceme vybudovať značku, ktorá bude synonymom jednoduchého, rýchleho a cenovo dostupného rezervovania jácht po celom svete. Naším cieľom je sprístupniť nezabudnuteľné zážitky na mori všetkým a práve táto dohoda s investormi nám v tom pomôže. Úspech našej firmy staviame aj na bezkonkurenčnom klientskom servise, za ktorý pravidelne získavame najvyššie hodnotenia. Vďaka investícii ďalej zlepšíme náš servis, rozšírime službu o mobilnú aplikáciu a otvoríme nové jachtárske destinácie,“ vysvetľujeBoataround založili a spustili Pavel Pribiš spolu s Janou Escher. Obaja zakladatelia majú viac ako10-ročné skúsenosti z e-commerce prostredia a z odvetvia služieb, ktoré získali v najväčšom svetovom online rezervačnom systéme na ubytovanie Booking.com počas ich pôsobenia na vedúcich pozíciách v Rakúsku, na Slovensku, v Česku, Maďarsku, na Ukrajine a v Ázii.„Boataround zásadným spôsobom mení svoje odvetvie a má celosvetový rozmer. S tímom spolupracujeme takmer od ich začiatku a veríme, že súčasná investícia ďalej akceleruje ich doterajší, veľmi dynamický rast a my im na tejto ceste budeme ďalej pomáhať. Našich investorov zaujala hlavne kvalita a nasadenie tímu firmy v spojení s vynikajúcimi výsledkami. Tento mix sľubuje zaujímavé zhodnotenie investície v budúcnosti. Aj v tomto prípade sme dokázali firme zaistiť „smart“ investorov, ktorí vďaka ich skúsenostiam budú spolu s nami podporovať ďalší rast firmy v globálnom prostredí. Veľmi ma teší aj rozhodnutie Slovak Investment Holdingu podporiť potenciál, ktorý spolu s nami v Boataround vidia,“ povedalZo strany Slovak Investment Holdingu (SIH) ide o návratnú formu kapitálového financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Investícia SIH sa pripravovala v spolupráci s renomovanými externými investičnými a konzultačnými spoločnosťami.„Budúcnosť slovenskej ekonomiky vidíme v inovatívnych podnikoch poskytujúcich produkty a služby aj na globálnej úrovni, pričom Boataround je vynikajúcim príkladom presne takejto spoločnosti,“ vyjadril saSIH aj Crowdberry pripravujú na Slovensku ďalšie kapitálové investície v oblasti inovatívnych malých a stredných podnikov.