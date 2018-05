Bojnická zoo sa zapojila do kampane Silent Forest

Národná ZOO Bojnice začala 63. letnú turistickú sezónu, 1. mája 2018 v Bojniciach. Zvieratá si už vychutnávajú teplé počasie a návštevníci ich môžu obdivovať vo vonkajších výbehoch. Na snímke pelikán rúžový. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 7. mája (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice sa pripojila ku kampani Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) pod názvom Silent Forest. V rámci nej zbiera staré ďalekohľady, tie neskôr poputujú do ekologických centier v Indonézii, informovala hovorkyňa zoo Simona Kubičková.uviedla Kubičková.Kampaň Silent Forest má za cieľ upozorniť na súčasný masívny úbytok a vymieranie vtáčích druhov v tropických dažďových lesoch v juhovýchodnej Ázii. Je to spôsobené stratou ich prirodzeného prostredia, ale predovšetkým nadmerným lovom. Niektoré druhy spevavcov totiž pre svoje výnimočné sfarbenie či unikátny spev v masívnych počtoch odchytávajú z lesov a predávajú na trhoch. Často ide o ilegálny obchod s chránenými a kriticky ohrozenými druhmi.Národná zoologická záhrada Bojnice ako člen EAZA sa do tejto kampane tiež zapojila a ako slovenskú alternatívu anglického Silent Forest zvolila Umlčaný les.priblížila Kubičková.Podporiť kampaň budú môcť čoskoro návštevníci okrem odovzdania starého ďalekohľadu i kúpou suvenírov v zoo. Výťažok z ich nákupu pôjde rovnako na podporu projektov v Indonézii.