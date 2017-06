Bojnické múzeum plánuje upustiť od klasických prehliadok s lektorom

Na snímke Bojnický zámok, ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Mošková Na snímke Bojnický zámok, ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Mošková

Bojnice 6. júna (TASR) - Z parku v okolí zámku v Bojniciach bude charakterový park, zo západného krídla zbrojnica a záhradného domčeka galéria. Zmenou prejdú i prehliadky expozície, ktoré budú s IT technológiami. Plány Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice na blízke obdobie a nasledujúce roky predstavil jeho riaditeľ Ján Papco v pondelok (5.6.) v Bojniciach.Múzeum, ako spomenul Papco, začalo v 90. rokoch s animovanými a inscenovanými prehliadkami, ktoré sa postupne rozšírili i do iných, v podstate všetkých pamiatkových objektov na Slovensku. "Z nášho hľadiska tak už nie sú nové a inovatívne a my musíme, ak chceme byť zaujímaví, priniesť a ukázať niečo nové," skonštatoval.Cieľom múzea je podľa Papca zmeniť imidž Bojnického zámku a kvalitatívne zmeniť múzejnú komunikáciu s návštevníkmi národnej kultúrnej pamiatky. "Malo by to priniesť novú kvalitu, odbúrať masové podujatia ako strašidlá a rozprávky. Tieto produkty by mali návštevníci dostať inou formou, kedykoľvek by si to priali," načrtol.Lektori majú podľa zámeru múzea po novom fungovať len ako hostitelia. "Bude tam niekoľko režimov, ktoré si návštevníci budú môcť zvoliť, či chcú náučnú prehliadku zdramatizovanú alebo rozprávkovú. Samozrejme, to všetko sa udeje prostredníctvom lektora- hostiteľa, ale zároveň nových IT technológií a iných dramatických a inscenačných prvkov, ktoré by návštevníkom mali priniesť veľa zážitkov, poučení, ale aj zábavy," priblížil Papco.SNM - Múzeum Bojnice chce v najbližších rokoch zrealizovať viacero investičných akcií, park okolo zámku má záujem premeniť na charakterový s náučnými a zábavnými prvkami, západné krídlo prestavať na zbrojnicu s využitím muzeálií i IT technológií. V stĺpovej sieni by mala podľa plánov múzea vzniknúť glyptotéka, teda expozícia sochárskych diel, v citadele expozícia barokovej plastiky viditeľnej z nadhľadu. V súčasnosti už prebiehajú práce na sprístupnení pohľadov do útrob stredovekého hradu, budúci rok by mal prejsť modernizáciou i francúzsky park. Zmien by sa mal dočkať i záhradný domček, kde sídlia reštaurátori, ten by mal byť po novom galériou a tiež osvetlenie zámku.Investície chce múzeum hradiť z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov, na tento účel si zatiaľ podľa slov jeho riaditeľa našetrilo milión eur. Projekty má záujem zrealizovať do dvoch, troch rokov.