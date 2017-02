Bolt rezignoval na stratu zlata z OH 2008, je zvedavý na Cartera

Členovia jamajskej štafety mužov na 4x100m zľava Nesta Carter, Asafa Powell, Nickel Ashmeade a Usain Bolt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 1. februára (TASR) - Jamajský šprintér Usain Bolt rezignoval na fakt, že prišiel o jednu zo svojich deviatich olympijských medailí. Boltova zbierka kovov sa zmenšila po diskvalifikácii jamajskej štafety z OH 2008 v Pekingu.U jeho kolegu Nestu Cartera našli pri opakovanom testovaní vzorky pozitívny nález na zakázaný stimulant metylhexanamín. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) diskvalifikoval štafety Jamajky v zložení Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt a Asafa Powell, ktorá pôvodne vo finále triumfovala vo svetovom rekorde 37,10 sekundy.Carter sa pravdepodobne odvolá voči trestu na Športový arbitrážny súd (CAS).povedal Bolt.Tridsaťjedenročný Carter bol kolegom Bolta aj pri zisku zlata v štafete na 4x100 m na OH 2012 v Londýne a má zlato z tejto disciplíny aj zo svetových šampionátov v rokoch 2011, 2013 a 2015. Po dopingovom prehrešku môže ďalšie sankcie voči nemu vyvodiť aj Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF). MOV spätne analyzuje viac ako 1000 dopingových vzoriek z OH 2008 i OH 2012, pričom využíva vylepšené analytické metódy na odhalenie zakázaných látok. Informovala agentúra AP.