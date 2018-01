Borisov: Bulharsko je stabilnejšie ako niektorí členovia eurozóny

Na archívnej snímke bulharský premiér Bojko Borisov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 11. januára (TASR) - Bulharsko sa poslušne pripravuje na vstup do eurozóny. Uviedol vo štvrtok v Sofii bulharský premiér Bojko Borisov pred delegáciou európskych novinárov, avšak bez spresnenia konkrétneho dátumu možného vstupu do menovej únie.Premiér upozornil, že jeho krajina si počína veľmi dobre po ekonomickej stránke. Má štvrtý najväčší rast HDP v EÚ (3,9 %), nulový rozpočtový deficit a tretiu najnižšiu štátnu zadlženosť v Únii (26,8 %). Bulharsko má zároveň stabilnú infláciu na úrovni 1,3 %, nízku mieru nezamestnanosti - 6,4 %, čo je pod priemerom EÚ (7,8 %) - a pokračujúci trend rastúcich miezd. Priemerný medziročný nárast platov bol podľa posledných štatistík na úrovni 17 %.Borisov sa netají, že národnému rozpočtu veľmi pomohla kohézna pomoc EÚ a dodal, že z eurofondov ťažili všetky národné ekonomiky stredoeurópskych a východoeurópskych krajín, pričom sa však Bulharsku darí až na 95 percent absorbovať zdroje prichádzajúce cez štrukturálne fondy.Bulharsko má povinnosť stať sa členom eurozóny a podľa premiérových slov sa krajina tomu nebráni. Pripomenul, že prebiehajú rokovania s predsedom Európskej centrálnej banky Mariom Draghim a s ostatnými členmi eurozóny."Keď príde pozvánka, sme pripravení tam vstúpiť," skonštatoval optimisticky Borisov, podľa ktorého má jeho krajina stabilný bankový systém, čo preukázali aj záťažové testy bánk. "Sme stabilnejší ako niektorí súčasní členovia eurozóny," dodal.Aj bulharský minister financií Vladislav Goranov v tejto súvislosti upozornil, že bulharská strana plní formálne kritériá na vstup do eurozóny a pripomenul, že národná mena lev je už 20 rokov fixovaná na euro. Podľa jeho slov potrebné rokovania prebiehajú na úrovni vlád a bánk, pričom rozšírenie zóny s jednotnou meno o Bulharsko vníma ako šancu pre rast, zníženie rizík pre banky a posilnenie eurozóny ako celku.Spravodajca TASR Jaromír Novak