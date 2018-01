Bort sa zranil vo víťaznej etape, Svitko priebežne desiaty

Pablo Quintanilla z Čile jazdí na svojom motocykli Husqvarna počas 7. etapy Rely Dakar medzi La Paz a Uyuni v Bolívii 13. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 7. etapy Rely Dakar:

Motocykle:



1. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) 5:11:10 h, 2. Adrien Van Beveren (Fr./Yamaha) +2:51 min, 3. Kevin Benavides (Arg./Honda) +8:02, 4. Toby Price (Aus./KTM) +8:43, 5. Pablo Quintanilla (Čile/Husquarna) +8:53, 6. Matthias Walkner (Rak./KTM) +9:16, 7. Štefan SVITKO (SR/KTM) +9:30



Poradie po 7. etape: 1. Van Beveren 21:49:18 h, 2. Benavides +3:14 min, 3. Bort +4:45, 4. Walkner +8:18, 5. Price +13:34, 6. Xavier de Soultrait (Fr./Yamaha) +16:39, ...10. SVITKO +33:53







Štvorkolky:



1. Axel Dutrie (Fr./Yamaha) 6:59:04 h, 2. Marcelo Medeiros (Braz./Yamaha) +4:50 min, 3. Ignacio Casale (Čile/Yamaha) +8:58, 4. Nelson Augusto Sanabria Galeano (Par./Yamaha) +11:33, 5. Giuliano Horacio Giordana (Arg./Yamaha) +19:38, 6. Nicolas Cavigliasso (Arg./Yamaha)



Poradie po 7. etape: 1. Casale 26:55:11 h, 2. Alexis Hernandez (Peru/Yamaha) +1:01:09, 3. Jeremias Gonzalez Ferioli (Arg./Yamaha), 4. Cavigliasso +1:31:20, 5. Dutrie +2:51:07, 6. Simon Vitse (Fr./Yamaha) +3:13:04



Automobily:



1. Carlos Sainz (Šp./Peugeot) 4:49:26 h, 2. Giniel de Villiers (JAR/Toyota) +12:05 min, 3. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota) +14:19, 4. Jakub Przygonski (Poľ./Mini) +20:56, 5. Martin Prokop (ČR/Ford) +23:57, 6. Lucio Alvarez (Arg./Toyota) +28:49



Poradie po 7. etape: 1. Sainz 21:41:38 h, 2. Al-Attiyah +1:11:29 h, 3. Stephane Peterhansel (Fr./Peugeot) +1:20:46, 4. De Villiers +1:20:54, 5. Bernhard ten Brinke (Hol./Toyota) +1:25:04, 6. Przygonski +2:19:02



SxS:



1. Reinaldo Varela (Braz./Can - Am) 6:49:31 h, 2. Patrice Garrouste (Fr./Polaris) +31:32 min, 3. Juan Carlos Uribe Ramos (Peru/Can - Am) +55:29, 4. Anibal Aliaga (Peru/Polaris) +2:18:28 h, 5. Jose Luis Pena Campo (Šp./Polaris) +2:20:35, 6. Jose Jorge De Barros Sawaya (Braz./Polaris) +2:39:05



Poradie po 7. etape: 1. Varela 32:45:13 h, 2. Ramos +1:15:36, 3. Garrouste +1:43:45, 4. Aliaga +5:38:37, 5. Claude Fournier (Fr./Polaris) +5:55:00, 6. Campo +6:15:21



Kamióny:



1. Ton van Genugten (Hol./Iveco) 4:10:40 h, 2. Federico Villagra (Arg./Iveco) +2:01 min, 3. Eduard Nikolajev (Rus./Kamaz) +4:54, 4. Martin Kolomý (ČR/Tatra) +5:49, 5. Martin Macík (ČR/LIAZ) +6:11, 6. Siarhei Viazovič (Biel./MAZ) +9:20



Poradie po 7. etape: 1. Nikolajev 23:43:01 h, 2. Villagra +49:47 min, 3. Viazovič +2:49:08 h, 4. Macík +3:15:35, 5. Van Genugten +4:24:05, 6. Airat Mardejev (Rus./Kamaz) +4:25:25

Uyuni 14. januára (TASR) - Slovák Štefan Svitko na motocykli KTM obsadil v sobotňajšej 7. etape 40. ročníka Rely Dakar siedmu priečku. Za víťazným Španielom Joanom Barredom Bortom zaostal o 9:30 minúty a v priebežnom poradí mu patrí desiate miesto s vyše polhodinovým mankom. Rýchlostná skúška bolívijskej etapy so štartom v La Paz a cieľom v Uyuni s celkovou dĺžkou 726 kilometrov merala 425 km.Sobotňajšou etapou sa jubilejný ročník podujatia dostal do svojej druhej polovice. Svitko, ktorý odštartoval z trinásteho miesta, figuroval na prvom prejazdovom bode na siedmej priečke. Na ďalšom sa posunul o jednu priečku a na vedúceho Barredu Borta strácal 3:55 min. Tretíminul už ako štvrtý so stratou 7:17 min na španielskeho lídra. Za polovicou etapy boli pred jazdcom SLOVNAFT Rally Teamu už iba Barreda Bort a Adrien van Beveren. Svitka však pred cieľom vystriedal Kevin Benavides a najlepší Slovák v histórii podujatia prišiel do cieľa v Uyuni na siedmej priečke.Cez víkend bola na programe maratónska etapa. Znamenalo to, že na pretekárov čakala noc vo vojenských kasárňach bez servisného tímu a všetky prípadné opravy mali vo vlastných rukách. Sobotňajší víťaz Bort utrpel vážne zranenie kolena.citovala Borta agentúra AP.Po 7. etape je na čele priebežného poradia Francúz Van Beveren na Yamahe. Jazdci absolvovali v nedeľňajšej druhej časti maratónskej etapy najdlhšiu rýchlostnú skúšku celého Dakaru - 498 kilometrov medzi mestami Uyuni a Tupiza. Spojovacia časť merala iba 87 kilometrov. V itinerári figurovali aj piesočné duny v nadmorskej výške 3500 metrov.