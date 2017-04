Brankár Hudáček získal angažmán v KHL: Toto je jeho nový klub

Na snímke slovenský brankár Július Hudáček, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Čerepovec 27. apríla (TASR) - Slovenský brankár Július Hudáček po troch rokoch vo švédskom Örebre odchádza do Kontinentálnej hokejovej ligy, keď podpísal zmluvu s klubom Severstaľ Čerepovec. V tíme, ktorý v uplynulej sezóne skončil v Západnej konferencii na 11. mieste a nepostúpil do play off, nahradí Čecha Jakuba Kovářa.Dvadsaťosemročný Hudáček avizoval svoj odchod do KHL už pred mesiacom na úvodnom reprezentačnom sústredení pred MS, vtedy však ešte nechcel prezradiť meno svojho nového zamestnávateľa.potvrdil v stredu pre klubový web generálny manažér Severstaľu Valerij Zelepukin.Július Hudáček sa pokúšal presadiť do KHL už v ročníku 2013/14, za Novosibirsk odchytal iba jeden duel a následne zamieril do Pardubíc. V ďalšej sezóne podpísal zmluvu s Örebrom. V minulosti chytal aj za Košice, s ktorými ziskal tri extraligové tituly, v zbierke má aj striebornú medailu z MS 2012 v Helsinkách. Aktuálne sa pripravuje s národným tímom na májové MS v Kolíne nad Rýnom a Paríži.