Bratislava opäť podporí udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) – Hlavné mesto aj tento rok podporí formou finančného príspevku malé projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. Cieľom je zlepšiť mikroklímu mestského prostredia. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.V tomto roku boli na uvedený grantový program vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 40.000 eur. Aj tento rok sa môžu záujemcovia uchádzať o finančný príspevok do výšky 50 percent preinvestovaných nákladov, maximálne však do 1000 eur na jedného žiadateľa. Maximálna výška dotácie je 500 eur.informuje hlavné mesto.Medzi podporovanými opatreniami sú napríklad vodozádržné opatrenia na vsakovanie zrážkovej vody formou rigolov, vsakovacích pásov či dažďových záhradiek. Rovnako zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej následné využitie na zavlažovanie alebo jej zachytávanie ako úžitkovej vody pomocou zberných nádob. Medzi opatrenia patrí aj realizácia vodopriepustných povrchov (napríklad zatrávňovacia dlažba) či vegetačných striech alebostien na fasádach budov. Po minulé roky bol zo strany verejnosti najväčší záujem o zberné nádoby na zachytávanie dažďovej vody, taktiež o drenážne a vsakovacie systémy.Prínosom týchto opatrení by malo byť podľa mesta obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy, čo prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody, a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom z vegetácie. Ďalším prínosom je zníženie rizika vzniku krátkodobých lokálnych povodní z prívalových dažďov, ktoré sú negatívnym dôsledkom zmeny klímy v mestách.Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s udržateľným hospodárením so zrážkovou vodou je potrebné podať najneskôr do 30. septembra 2018. Viac informácií kde a v akej forme treba poslať žiadosť, nájdu záujemcovia na webovej stránke hlavného mesta.