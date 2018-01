Bratislava opäť poskytne finančný príspevok na odstraňovanie grafitov

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Hlavné mesto aj v tomto roku poskytne finančný príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter. Podávať žiadosti môžu právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v Bratislave. Samospráva vyčlenila tento rok vo svojom rozpočte na tento účel celkovo 150.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.Príspevok môže byť udelený do maximálnej výšky 3000 eur pre jedného žiadateľa. Ten musí byť použitý na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov.vysvetlila Onufer.Žiadosť o finančný príspevok spolu s povinnými prílohami je potrebné vyplniť a doručiť vždy k poslednému dňu v mesiaci. Finančné príspevky sa budú udeľovať každý mesiac do konca septembra 2018, prípadne do vyčerpania vyčlenenej sumy, po posúdení pracovníkmi odbornej komisie hlavného mesta. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o príspevok v rámci rozdeľovania finančných prostriedkov odbornou komisiou je cenová ponuka vypracovaná špecializovanou firmou za účelom lepšej prehľadnosti stavu poškodeného objektu.podotkla Onufer.Verejnosť môže získať bližšie informácie o systéme pomoci pri odstraňovaní grafitov spolu s formulárom žiadosti na webe hlavného mesta. V roku 2017 túto možnosť využilo 93 žiadateľov a prerozdelila sa celá suma 150.000 eur.