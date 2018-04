Bratislava začína s výstavbou bulváru Mlynské nivy

Spolupráca mesta, investora a DPB

Náhradné linky a trasy MHD

Alternatíva k trolejovej doprave počas výluky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Mlynské nivy sa po rekonštrukcii stanú novým mestským bulvárom s kompletne obnovenou dopravnou a technickou infraštruktúrou, podzemným kruhovým objazdom, bezpečnými prechodmi pre chodcov, cyklotrasami, zastávkami a novými chodníkmi aj zeleňou.„Nejde len o rekonštrukciu ulice na povrchu, ale aj o kompletnú rekonštrukciu technickej a dopravnej infraštruktúry. Mlynské nivy sú hlavnou tepnou v centre mesta, do ktorej sa nesiahlo 35 rokov. Infraštruktúra je veľmi zastaraná, kanalizácia je tam dokonca z čias Márie Terézie a treba ju kompletne obnoviť. Nachádzajú sa tu tiež parovody, káblovody, vodovody, plynovod a niekoľko desiatok optických káblov. Preto je rekonštrukcia ulice Mlynské nivy komplikovanejšia, ako by sa na pohľad zdalo. Sme preto radi, že sa nám podarilo nájsť kompromis, ktorý umožní revitalizáciu celej oblasti tak, aby nemuselo dôjsť k celkovej uzávere,” povedal Adrián Rác, CEO HB Reavis Slovakia.Výsledkom plánovanej rekonštrukcie bude okrem kompletnej obnovy infraštruktúry ulice nad aj pod jej povrchom rozšírenie bulváru o jeden jazdný pruh v oboch smeroch. V podzemí ďalej pribudne kruhový objazd. Rekonštrukciu, ktorá je rozdelená do viacerých etáp, plánuje investor začať 2. mája. Počiatočné fázy by mali byť ukončené počas jesene 2018, z nového bulváru sa Bratislavčania budú môcť tešiť na jeseň 2019.Zatiaľ sú známe podrobnosti prvých fáz celkovej rekonštrukcie. K uzávere ulice nedôjde, dôjde iba k zúženiu jazdných pruhov na ulici Mlynské nivy, pričom počet jazdných pruhov ostane zachovaný. Investor bude rekonštruovať verejný vodovod, plynovod, rozvody vysokého napätia, optické káble, káble verejné osvetlenia a samotnú cestnú komunikáciu. Neskôr pristúpi aj k budovaniu podzemného kruhového objazdu a k výmene sútokovej komory pod Križovatkou Mlynské nivy – Karadžičova – 29. Augusta.“Vypočuli sme hlasy Bratislavčanov a keďže chceme čo najmenej ovplyvňovať dopravu v meste, cieľom bolo nájsť postup, ktorý v čo najmenšej možnej miere ovplyvní občanov, optimalizuje obchádzkové trasy a zároveň umožňuje efektívnu výstavbu. S investorom aj s Dopravným podnikom sme dohodnutí na pravidelných stretnutiach pracovnej skupiny, ktorá bude vyhodnocovať postup prác či efektivitu v obslužnosti územia,” povedal Ivo Nesrovnal, primátor hl. mesta SR Bratislavy.Od stredy 2. mája bude postupne odstránené trakčné vedenie a až do ukončenia prác na bulvári Mlynské nivy bude trolejová doprava MHD z ulice Mlynské nivy vylúčená. Pripravené budú náhradné linky a trasy mestskej hromadnej dopravy. Tieto zmeny budú trvať približne do polovice októbra 2018.“Od začiatku mája až do ukončenia prác bude úplne vylúčená trolejbusová doprava na ulici Mlynské nivy v úseku od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Ulicou 29. augusta. V tejto súvislosti dôjde k rozsiahlejšej reorganizácii liniek MHD. Napriek nutnosti presmerovania liniek, dopravnú obslužnosťzabezpečíme porovnateľnou kapacitou náhradných liniek. O zmenách trás bude cestujúca verejnosť informovaná na našej webovej stránke www.dpb.sk , aj informačnými letákmi,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s., Milan Urban.Pár dní pred samotným spustením obchádzkových trás MHD pristúpi investor HB Reavis k prípravným prácam, kedy dôjde k zúženiu jazdných pruhov v križovatkách Mlynské nivy - Svätoplukova, Mlynské nivy - Karadžičova a Mlynské nivy - Ul. 29. augusta.Všetky obchádzkové trasy budú značené príslušnými dopravnými značkami, HB Reavis bude zároveň informovať cestujúcich aj na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach. Navyše plánuje informačné aktivity priamo v dotknutej oblasti, na zastávkach, na Náhradnej autobusovej stanici a aj v spojoch Bratislavskej integrovanej dopravy.Obnova dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské nivy a v okolitých komunikáciách je predbežne vyčíslená na 24 miliónov eur. Projekt realizuje HB Reavis na vlastné náklady.Výluka trolejovej dopravy na ulici Mlynské nivy sa týka trolejbusov č. 202, 210, 212 a nočného spoja N72.bude odklonený cez Miletičovu s ukončením na Jelačičovej, súčasná konečná Nemocnica sv. Michala bude zrušená.Od zastávky „Prievozská“ bude premávať po trase Miletičova s ukončením na Jelačičovej ulici, späť cez ulice Kupeckého, Žellova, Miletičova. Neobslúži zastávku „Miletičova“ (na Prievozskej ulici) a zastávky „Novohradská“, „Košická“, „Autobusová stanica“, „Ondrejský cintorín“, „Nemocnica sv. Michala“ a „Ul. 29. augusta“. Obslúži zastávky „Miletičova“ (na Miletičovej ulici), „Trenčianska“, „Trhovisko“, „Saleziáni“, „Jelačičova“ (výstupište a nástupište).ostane bez zmeny trasy, nakoľko vozidlá na tejto linke disponujú pomocným pohonom. Tak bude jazda v úseku Svätoplukova - Mlynské Nivy - Nemocnica sv. Michala uskutočňovaná s pomocným dieselgenerátorom.bude premávať bez obojsmernej obsluhy zastávky “Autobusová stanica”.bude obojsmerne odklonený cez Záhradnícku a Svätoplukovu.V smere na ŽST Železná studienka bude premávať od zastávky “Novohradská” po trase “Mlynské nivy”, “Svätoplukova”, “Záhradnícka”, “Mickiewiczova”, “Jánska” (Kollárovo nám.), kde sa od zastávky “Kollárovo nám.” napojí na svoju trasu.Neobslúži zastávky “Svätoplukova” (na ulici Mlynské nivy), “Autobusová stanica”, “Ondrejský cintorín”, “Špitálska”. Obslúži zastávky “Svätoplukova” (na Svätoplukovej ulici), “Cvernovka”, “Kulíškova”, “Karadžičova”, “Americké nám.”.V smere Cintorín Vrakuňa bude premávať od zastávky “Kollárovo nám.”, po trase “Mickiewiczova”, “Záhradnícka”, “Svätoplukova”, “Mlynské nivy”, kde sa od zastávky “Košická” napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky “Špitálska”, “Ul. 29. augusta”, “Autobusová stanica”. Obslúži zastávky “Americké nám.”, “Karadžičova”, “Kulíškova”, “Cvernovka”.Rovnaké obchádzky a odklonenie sa týka ajbude premávať obojsmerne vo vylúčenom úseku “Nemocnica sv. Michala”, “Mlynské nivy”, “Prievozská” a “Hraničná”.V smere Hraničná bude premávať po trase “Rajská”, “Dunajská”, “Mlynské nivy”, Prievozská”. Obslúži zastávky “Nemocnica sv. Michala” (nástupište), “Ul. 29. augusta”, “Autobusová stanica”, “Košická”, “Novohradská”, “Miletičova”, “Prievozská”, “Hraničná” (výstupište na občasnej zastávke pred križovatkou s Hraničnou ulicou).V smere Nemocnica sv. Michala bude premávať po trase “Hraničná”, “Gagarinova”, “Prievozská”, “Mlynské nivy”, “Ul. 29. augusta”, “Cintorínska”. Obslúži zastávky “Hraničná” (nástupište na občasnej zastávke pred križovatkou s Hraničnou ulicou), “Pažítkova”, “Prievozská”, “Miletičova”, “Novohradská”, “Košická”, “Autobusová stanica”, “Ondrejský cintorín”, “Nemocnica sv. Michala” (výstupišta).Všetky ostatné autobusové a trolejbusové linky ostanú bez zmeny.