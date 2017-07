Bratislavské jazzové dni zverejnili mená headlinerov festivalu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. júla (TASR) - Deväť gramofónikov Grammy a ďalších 21 nominácií na toto prestížne americké ocenenie - to predstavuje hudobná špička, ktorú aj tento rok privezú do Bratislavy organizátori Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa.Trojlístok v zložení kapela Blood, Sweat & Tears, trubkár Roy Hangrove a pianista Cory Henry sa na festivale predstaví od 20. do 22. októbra. Program dopĺňa Marcus Miller, ktorý bude koncertovať v Ateliéri Babylon 29. októbra.Legendárni Američania Blood, Sweat & Tears lámali rekordy predajnosti už od svojho vzniku. Zatiaľ čo ich debut získal v USA zlatú platňu za predaj, druhá platňa s názvom Blood, Sweat & Tears prelomila hranicu štvornásobnej platiny a kapela za ňu získala Grammy za najlepší album roka. Počas svojej existencie prešla formácia mnohými zmenami aj vývojom. Od rockovej hudby sa postupne vypracovala medzi špičku jazzovej scény.Americký jazzový trubkár Roy Hangrove má na konte dve ceny Grammy a koncerty s hviezdami ako Herbie Hancock či Wynton Marsalis. Na Slovensku sa predstaví premiérovo so svojím kvintetom.Cory Henry sa do Bratislavy vracia po necelom roku a pol. Tento slávny americký hráč na hammondoch stál pri zrode legendárnych Snarky Puppy a pravidelne koncertuje s hviezdami ako Robert Glasper, Bruce Springsteen či The Roots. Aktuálne je na svetovom turné so svojou kapelou The Funk Apostles.Marcus Miller, skladateľ, producent a multiinštrumentalista, získal doteraz dve Grammy a ďalších 13 nominácií. Na koncertoch ho najčastejšie vidieť s basgitarou, na ktorej ovláda snáď všetky hudobné žánre. Do jeho repertoáru najviac patrí jazz, nepohrdne rockom, popom, R&B, rapom, bluesom, dokonca zvládne aj operu. Každý jeho koncert je zážitkom nielen pre hudobných fajnšmekrov. Počas októbrového koncertu predstaví slovenským fanúšikom svoj nový album aj novú kapelu.Bratislavské jazzové dni sa budú konať v bratislavskej Inchebe od 20. do 22. októbra. V nedeľu 29. októbra odohrá koncert v Ateliéri Babylon Marcus Miller. Vstupenky na festival, ale aj jednotlivé koncerty, budú v predaji od 1. augusta v sieti Ticketportal.