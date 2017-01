Bratislavské Nové Mesto hľadá nájomcu spoločenského domu Vernosť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 16. januára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto sa opäť snaží prenajať priestory trojpodlažného spoločenského domu Vernosť na Nobelovej ulici. Záujemcovia majú možnosť poslať svoje návrhy do konca tohto mesiaca. Ide o nájom kancelárskych a administratívnych priestorov, poskytovanie služieb alebo prevádzkovanie obchodu, zároveň by malo ísť aj o verejnoprospešné účely, a to kultúrne, vzdelávacie, športové či sociálne. Z obchodnej verejnej súťaže sú vylúčené priestory denného centra seniorov a knižnice na prvom nadzemnom podlaží.Súťažné podmienky spolu s kontaktnými údajmi na zodpovedných pracovníkov miestneho úradu, týkajúcich sa právnej i technickej časti, sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.banm.sk. Súťažný návrh treba následne doručiť osobne alebo poštou do podateľne miestneho úradu na Junáckej ulici do utorka 31. januára do 12.00 h, a to v zalepenej obálke s označením Obchodná verejná súťaž – Vernosť – Neotvárať.Stav budovy bol podľa materiálu deklarovaný v protokole o pasportizácii z roku 2013. V ňom sú uvedené aj nevyhnutné opravy či iné zásahy a úpravy, ktoré by bolo vhodné vykonať. Tie zatiaľ zrealizované neboli, hoci je budova využívaná. Predchádzajúce obchodné verejné súťaže boli neúspešné, pretože sa do nich neprihlásil žiadny záujemca. Novú súťaž vyhlásila samospráva po tom, ako záujem o prenájom prejavili dvaja záujemcovia.Budova bola prenajatá spoločnosti Vernosť na základe zmluvy z júla 2002 na dobu neurčitú, s možnosťou výpovede s dvojtýždňovou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, do konca minulého roka. V dôvodovej správe sa zároveň konštatuje, že nájomca pravidelne požadoval zníženie nájomného pre zlú finančnú situáciu a nedostatočný záujem o prenájom priestorov. Problémom je nielen zastaraný stav budovy a chýbajúce vlastné parkovisko. Budova je v súčasnosti stratová.