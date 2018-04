Bratislavský kraj: Záchytky sú opätovne celospoločenskou potrebou

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. apríla (TASR) – Otvorenie témy tzv., teda izieb, v ktorých by mali výtržníci vytriezvieť a ktoré nefungujú už takmer 15 rokov, sa stáva opätovne celospoločenskou potrebou. Je o tom presvedčený aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý túto tému otvára v rámci pripomienkovania novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Zákon je momentálne v Národnej rade (NR) SR v druhom čítaní a legislatívna úprava by mala platiť od leta tohto roka.uviedla v stredu na tlačovej besede Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva BSK. Téme záchytiek sa v zákone venuje šesť stručne popísaných paragrafov, tému je však podľa nej potrebné upraviť dôslednejšie. Kraj preto využil príležitosť a k novele zákona vyjadril niekoľko pripomienok. Rezort zdravotníctva odkazuje, že téme sa nebráni a rieši ju.povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Pripomienky sú podľa vedenia kraja hlavne žiadosťou o dialóg a skôr všeobecného charakteru ako akousi direktívou. Kraj si totiž uvedomuje vysokú odbornosť témy, preto skôr ponúka pomoc a súčinnosť, aj finančnú.skonštatoval predseda BSK Juraj Droba, ktorý zatiaľ o konkrétnych peniazoch ani termínoch bližšie hovoriť nechce. Známa momentálne nie je ani lokalita na vybudovanie. Hlavné mesto je však podľa neho spolupráci naklonené, ústretovosť v dialógu očakáva aj zo strany mestských častí a ďalších samospráv.Pripomienky kraja sa týkajú potreby zriaďovania záchytiek, vyjasnenia spôsobu ich zriaďovania a v koho pôsobnosti by mali byť. Zaoberajú sa tiež vyriešením otázok okolo ich materiálneho vybavenia či personálneho zabezpečenia, ako aj jasného určenia, pre koho budú určené. V súčasnosti platný zákon hovorí o tom, že záchytné izby zriaďuje MZ po dohode s obcou, nie však s krajom. V prípadesa spomínajú ľudia pod vplyvom alkoholu, ktorí budia verejné pohoršenie.Zriadenie záchytky pozitívne vníma aj Viliam Dobiáš, dlhoročný záchranár a zároveň prezident Slovenského Červeného kríža (SČK) a vedúci Katedry urgentnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity.myslí si. Podľa neho ošetrí záchranná služba ročne na Slovensku okolo 50.000 ľudí s otravou alkoholu, zhruba rovnaké množstvo je takých, ktorí majú inú diagnózu, ale nadmerné požitie alkoholu tam tiež figuruje. Denne ide o okolo 140 ľudí s diagnózou opitosti.priblížil Dobiáš.Niektorí z hospitalizovaných sa z toho v nemocniciniektorí sú však agresívni.doplnil prezident SČK. Jedno ošetrenie stojí od 500 do 1500 eur a Dobiáš si je vedomý, že nie každý z ošetrených je schopný to zaplatiť.dodal.Rezort zdravotníctva už vlani uviedol, že chce začať diskusiu o potrebe takzvaných záchytiek, v súčasnosti je spolu s rezortom vnútra a financií a jednotlivých samospráv pripravený na diskusiu, povedal Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník MZ pre medicínu drogových závislostí. Medzičasom podľa neho ministerstvo zriadilo aj pracovnú skupinu, ktorá sa témou mala zaoberať a ktorá funguje už takmer rok. Naposledy zasadala v januári tohto roka.vysvetlila Eliášová.S novelou predmetného zákona prišli koaliční poslanci Peter Antal (Most-Híd) a Peter Pamula (SNS).