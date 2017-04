Bratislavský Most SNP bude v sobotu čiastočne uzavretý

Most SNP Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Bratislavský Most SNP je jedným z najvyužívanejších mostov v hlavnom meste. Jeho stav však nebol komplexne kontrolovaný od čias jeho výstavby. Magistrát sa preto v súvislosti s rekonštrukciou a opravou mostovky rozhodol preveriť jeho stav formou sondáže, s cieľom zistiť úroveň korózie oceľových súčastí mostovky.povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Diagnostika korozívneho stavu oceľovej mostovky na Moste SNP sa bude realizovať v sobotu (29.4.) od 14.00 do 20.00 h. V tomto čase bude most v smere do Petržalky čiastočne uzavretý.podotkla Onufer.Mestský poslanec a šéf dopravnej komisie Jozef Uhler vysvetlil, že vďaka sondáži sa zistí, v akom stave sú spodné konštrukčné vrstvy vozovky a samotná konštrukcia mosta.povedal.Rekonštrukcia Mosta SNP má dve etapy. Prvou bola revitalizácia podmostia a priľahlých častí mosta, ktorá sa realizovala v priebehu minulého roka. Druhou etapou je oprava samotnej vozovky na moste.Oprava vozovky sa však podľa magistrátu v minulom roku nerealizovala pre dopravnú situáciu v meste.povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Mesto chce o výsledkoch a riešeniach druhej etapy rekonštrukcie informovať.