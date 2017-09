Bratislavu po prvý raz navštívi husľová virtuózka Midori

Na snímke americká huslistka japonského pôvodu Midori Goto. Foto: Facebook - funpage Midori Goto Foto: Facebook - funpage Midori Goto

Bratislava 29. septembra (TASR) - V októbri zavíta po prvý raz na Slovensko Midori. Americká huslistka japonského pôvodu, ktorá vystupuje v popredných koncertných sálach a filharmóniách po celom svete, sa stala súčasťou vzdelávacieho projektu Majstrovské kurzy svetových virtuózov. V rámci neho poskytne bezplatný kurz pre mladých talentovaných huslistov a zároveň odohrá sólový recitál pre verejnosť.Možnosť absolvovať masterclass s hviezdou súčasnej klasickej hudby dostávajú nádejní slovenskí virtuózi po piaty raz. Organizátor podujatia - Komorný orchester Sinfonietta Bratislava si mimoriadne cení, že pozvanie na Slovensko prijala práve Midori Goto.uviedol Pavel Bogacz z Komorného orchestra Sinfonietta Bratislava.Hudobná udalosť sa uskutoční 7. a 8. októbra. Na individuálnej lekcii husľovej virtuózky v bratislavskom Pálffyho paláci (7. 10.) od 15.00 do 20.00 h sa zúčastní bezplatne päť mladých huslistov. Vstup je voľný. Vstupenky na koncert Midori (8. 10.) o 16.00 v priestoroch Veľkého evanjelického kostola na Panenskej ulici sú dostupné za symbolickú sumu v sieti Ticketportal.Midori Goto (1971) sa narodila v japonskej Osake. Jej výnimočný cit pre hudbu sa prejavil už v dvoch rokoch, kedy jej mama, profesionálna huslistka, spozorovala, že jej dcéra si zapamätala a zanôtila melódiu od J. S. Bacha. Hrať na husliach začala o rok neskôr. Prvýkrát verejne vystúpila, keď mala šesť rokov - na prvom koncerte odohrala jedno zo slávnych Paganiniho capricií. Naplno sa koncertnej činnosti venuje od 11. rokov, kedy vystúpila ako sólistka s New York Philharmonic pod taktovkou Zubina Mehtu.Dodnes vystupuje po celom svete a spolupracuje s významnými svetovými umelcami a orchestrami. Venuje sa aj pedagogickej činnosti, je profesorkou na University of Southern California. Čestný doktorát získala aj na americkej Yale University. Má vlastnú nadáciu Midori and Friends, ktorou v spolupráci so školami pomáha talentovaným deťom zo sociálne slabšieho prostredia v New Yorku i Japonsku a podporuje ich pri získavaní hudobného vzdelania. V roku 2007 jej OSN udelila čestný titul Posol mieru. V súčasnosti žije v Los Angeles.TASR informoval za organizátorov podujatia Tomáš Turčan.