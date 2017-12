Britská kráľovná povýšila do rytierskeho stavu Ringa Starra

Na archívnej snímke Ringo Starr. Foto: TASR/AP Photo Na archívnej snímke Ringo Starr. Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. decembra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do rytierskeho stavu bývalého bubeníka Beatles Ringa Starra a posledného žijúceho člena skupiny Bee Gees Barryho Gibba. Mená oboch hudobníkov sa nachádzali na tradičnom zozname ocenených osobností, ktorý panovníčka zverejnila v piatok večer pri príležitosti príchodu nového roka."Je to úžasné! Je mi cťou a potešením, že sa mi dostalo uznania za moju hudbu a charitatívnu činnosť, ktoré obe milujem," reagoval na udelenie rytierskeho titulu 77-ročný Ringo Starr.Druhý z dvojice žijúcich členov kapely Beatles Paul McCartney sa stal rytierom už pred 20 rokmi, v roku 1997. Dlhodobo sa pritom usiloval o to, aby sa rovnakej pocty dostalo aj jeho kolegovi Richardovi Starkeymu, čo je pravé meno Ringa Starra.Ďalší novopečený "rytier" Barry Gibb (71) vo svojej reakcii pripomenul, že udelená pocta patrí nielen jemu, ale aj jeho dvom zosnulým bratom Mauriceovi a Robinovi, ktorí spolu s ním tvorili kedysi slávne trio Bee Gees.Termín, kedy budú Starr, Gibb slávnostne pasovaní za rytierov, zatiaľ nie je známy. Príslušná ceremónia sa nezriedka koná aj niekoľko mesiacov po zverejnení zoznamu ocenených osobností.Rytiersky titul kráľovná najnovšie priznala aj anglickému spisovateľovi Michaelovi Morpurgovi (74), ktorý sa preslávil najmä ako autor detskej literatúry. Titulom "dáma" bola ocenená bývalá úspešná baletka Darcey Bussellová (48).