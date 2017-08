Britská vláda spustila oficiálne vyšetrovanie júnového požiaru Grenfel

Na archívnej snímke výšková budova Grenfell Tower po rozsiahlom požiari Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. augusta (TASR) - Britská vláda spustila dnes oficiálne vyšetrovanie požiaru v západolondýnskej výškovej obytnej budove Grenfell Tower, ktorý si 14. júna vyžiadal najmenej 80 mŕtvych. Vyšetrovanie, ktorého začatie oznámila britská premiérka Theresa Mayová, preskúma príčinu požiaru i to, ako na tragédiu reagovali príslušné úrady. Nebude sa však zaoberať širšími otázkami, ako napríklad politikou sociálneho bývania, informovala agentúra Reuters.Požiar sa v 24-poschodovej budove Grenfell Tower so sociálnymi nájomnými bytmi ležiacej v londýnskom kráľovskom obvode Kensington a Chelsea rozšíril veľmi rýchlo. Jeho vypuknutie podľa polície zapríčinila porucha chladničky v jednom z bytov, za jeho rýchle šírenie však zrejme mohol lacný a potenciálne aj horľavý vonkajší obklad budovy.Vyšetrovanie preskúma príčinu a rozšírenie ohňa a zaoberať sa bude aj stavom, históriou a poslednou renováciu tejto výškovej budovy. Okrem toho preverí, či boli pri Grenfell Tower dodržané požiarne predpisy vzťahujúce sa na výškové budovy a preskúma tiež konanie hasičov a príslušných úradov po samotnej tragédií.Napriek žiadostiam miestnych obyvateľov - preživších či príbuzných obetí - sa však vyšetrovanie nebude zaoberať širšími otázkami, akými sú napríklad sociálne bývanie, či vzťah medzi touto znevýhodnenou komunitou a úradmi, informovala agentúra DPA.Vyšetrovanie povedie sudca Martin Moore-Bick, ktorý podľa vlastných slov predpokladá, že predbežné vypočúvanie ohľadne výsledkov vyšetrovania by sa mohlo konať v polovici septembra.