Britské médiá: Februárovú návštevu Trumpa v Londýne odvolali

Londýn 12. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump nepocestuje vo februári na návštevu Británie, aby tam otvoril nové veľvyslanectvo Spojených štátov v Londýne. S odvolaním sa na vládne zdroje o tom v noci na piatok informovali viaceré britské médiá.Podľa zdrojov Washington naznačil, že namiesto Trumpa bude ambasádu, postavenú za miliardu dolárov na brehu Temže, otvárať minister zahraničných vecí Rex Tillerson, napísal denník The Guardian.Dôvod zrejmého odvolania návštevy nie je známy, podľa bulvárneho denníka Daily Mail však Trump údajne nebol spokojný s tým, že by ho v Británii neprivítali slávnostne s červeným kobercom.Britská premiérka Theresa Mayová pozvala Trumpa na štátnu návštevu Spojeného kráľovstva ešte pred rokom, keď bola prvou svetovou líderkou, ktorá zavítala do Bieleho domu po nástupe jeho nového šéfa.Trumpova plánovaná cesta sa však stala kontroverznou. Štátna návštevu totiž obvykle zahŕňa pompézne ceremónie a podujatia, ktorých hostiteľkou je kráľovná Alžbeta II.Takmer dva milióny ľudí v Británii podpísali petíciu vyzývajúcu na odvolanie takejto pozvánky pre Trumpa, pretože jeho návšteva by spôsobila kráľovnej nepríjemnosti. Okrem toho by šéfa Bieleho domu zrejmeaj protestujúci, pričom poslanci vyhlásili, že by mu neumožnili predstúpiť pred parlament.V decembri sa tak objavili informácie, že Trump predsa len do Británie príde, na krátku neformálnu pracovnú návštevu vo februári, aby otvoril veľvyslanectvo a viedol rozhovory s Mayovou. Vládni predstavitelia tiež skúmali možnosť jeho stretnutia s kráľovnou bez pompy a štátneho banketu.Kancelária britskej premiérky vo štvrtok neskoro večer odmietla potvrdiť, či bola návšteva Trumpa zrušená. Hovorca len zopakoval doterajšie stanovisko Downing Street o tom, že prezident USA dostal pozvánku a prijal ju, no termín jeho cesta zatiaľ nebol stanovený.Mayovej vláda vyzdvihujeúzky vzťah Londýna s Washingtonom ako pilier svojej zahraničnej politiky v čase, keď sa pripravuje na vystúpenie z Európskej únie.Medzi oboma krajinami sa však v uplynulých mesiacoch objavilo aj napätie - naposledy, keď Trump vyvolal pobúrenie verejnou kritikou Mayovej na sociálnej sieti Twitter po tom, ako premiérka kritizovala, že retvítoval protiislamské videá britskej krajnej pravice.