Britskí občania v Holandsku sa domáhajú zachovania práv po brexite

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 17. januára (TASR) - Skupina piatich britských občanov žijúcich v Holandsku sa obrátila na tamojší súd s požiadavkou, aby boli zachované ich občianske práva aj po tom, ako Británia zavŕši proces vystúpenia z Európskej únie. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Advokát Christiaan Alberdingk Thijm uviedol, že sudca okresného súdu v Amsterdame by malohľadne štatútu britských občanov po tzv. brexite postúpiť Európskemu súdnemu dvoru (ESD) so sídlom v Luxemburgu. Podľa AP môže mať tento prípad ďalekosiahle dôsledky pre zhruba milión Britov, ktorí v súčasnosti žijú na území iných krajín EÚ.Alberdingk Thijm sa vyjadril, že práva občanov sú jasné, pokiaľ nejaká krajina vstupuje do EÚ, nikto však nevie, čo sa stane, keď sa krajina rozhodne z EÚ vystúpiť. Právnik Georges Dictus zastupujúci Holandsko to odmietol s tým, že po dokončení brexitu sa zmluvy o EÚ prestanú vzťahovať na britských občanov a ich práva musia byť predmetom dohody medzi Britániou a EÚ.Právnik Erik Pijnacker Hordijk označil túto kauzu za, pričom vyjadril presvedčenie, že navrhovatelia chcú využiť amsterdamský súd len ako odrazový mostík, aby dosiahli začatie konania na ESD. Sudcu vyzval na zamietnutie ich požiadaviek, keďže prípadné čakanie na rozhodnutie ESD by mohlo spomaliť vyjednávanie medzi Veľkou Britániou a EÚ o brexite.