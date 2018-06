Britský herec Malcolm McDowell má v stredu 75 rokov

Herec Malcolm McDowell v úlohe Alexa vo filme režiséra Stanleyho Kubricka Mechanický pomaranč z roku 1971. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leeds/Bratislava 13. júna (TASR) - Britský herec Malcolm McDowell často stvárňoval záporné postavy. Filmoví fanúšikovia Sci-Fi ho poznajú ako zloducha Sorana, ktorý zabil kapitána Jamesa T. Kirka vo filme Star Trek VII: Generations (1994). V stredu 13. júna bude mať herec 75 rokov.Malcolm McDowell (rodným menom Malcolm John Taylor) sa narodil 13. júna 1943 v britskom meste Leeds. Na strednej škole Cannock College v Kente vynikal nielen ako športovec, ale aj ako organizátor a duša školských divadelných a pantomimických produkcií.Na začiatku 60. rokov pracoval ako obchodný zástupca firmy predávajúcej kávu v Yorkshire. Divadlo ho však stále lákalo. Začal navštevovať herecké kurzy a stal sa súčasťou divadelného súboru v Shankline. O päť rokov neskôr sa pripojil ku skupine Royal Shakespeare Company a vystupoval s ňou v londýnskom divadle Aldwych v Stratforde.Talentovaného herca si všimol režisér Lindsay Anderson, a na filmovom plátne vytvoril pôsobivý portrét moderného tragikomického antihrdinu Micka Travisa v snímke IF....(Keby... ,1968). Úloha mladistvého rebela Micka Travisa Malcolmovi sadla ako uliata a katapultovala ho medzi hviezdy britského filmu.Herec účinkoval aj v jednom z najprovokatívnejších filmov s prvkami Sci-Fi režiséra Kubricka s názvom A Clockwork Orange (Mechanický pomaranč, 1971). Príbeh bol nakrútený podľa rovnomenného románu Anthonyho Burgessa. Film vzbudil rozporuplné ohlasy, vytýkali mu, že vďaka nemu vzrástla kriminalita mestskej mládeže. Neskôr museli snímku stiahnuť a až do smrti Kubricka sa nesmela premietať. Malcolm hral chuligána Alexa de Large, zvráteného mladíka s patologickou záľubou v násilí, ktorý je neskôr zo svojej úchylky vyliečený a nastáva u neho opačný extrém – voči akejkoľvek agresivite zo strany okolia sa stáva úplne bezbranný.V tom istom roku sa herec nevyhýbal ani realisticky ponímaným úlohám. Presvedčil o tom v úlohe ochrnutého futbalistu Bruce Pritcharda, ktorému pomáha láska ku rovnako postihnutej dievčine vyrovnať sa s náhlou izoláciou od normálneho sveta v dráme podľa románu Petera Marshalla The Raging Moon (Zúrivý mesiac, 1971).V 80. rokoch začal pôsobiť McDowell aj v Hollywoode, prešiel od umelecky náročných úloh k postavám zloduchov a psychopatov. Snímka Cat People (Mačací ľudia, 1982) je erotickou fantáziou vášne a hrôzy, ktoré vyvolá prvá láska mladej ženy. Hlavnej úlohy sa po boku Malcolma McDowella zhostila Nastassia Kinski.Ďalšia ponuka nedala na seba dlho čakať. Obeťou skorumpovanej konzumnej spoločnosti sa stane TV reportér (McDowell), usmrtený pri nakrúcaní škandalózneho dokumentu o porušovaní lekárskej etiky, v príbehu Britannia Hospital z roku 1982.Umelec zaujal filmovú kritiku v snímke Tsareubiytsa (Cárovrah, 1991) v réžii Karena Šachnazarova. Pacient moderného ústavu pre duševne chorých trpí utkvelou predstavou, že je mužom, ktorý v roku 1881 zavraždil cára Alexandra a o tridsaťsedem rokov neskôr i cára Mikuláša II. Jeho charizma a sugestívnosť jeho rozprávania čoskoro uvrhnú prítomných do víru histórie a znovu sa tak môže odohrať príbeh, ktorý doposiaľ nebol historikmi úplne vysvetlený a ani objasnený.Umelec bol aj súčasťou skvelého hereckého tímu spolu so Sophie Lorenovou, Deborah Kare Ungerovou i Gerardom Depardieu v snímke Cuori estranei (Mezi cudzincami, 2002). Film režíroval taliansky režisér Edoardo Ponti, sprievodná hudba pochádza z pera Zbigniewa Preisnera, dvorného skladateľa Krzysztofa Kieslowskeho.Manželkami herca boli herečky Margot Dulleaová (1975-1980) a Mary Steenburgenová (1980-1990), s ktorou má aj dcéru Lilly Amandu.