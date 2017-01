Britský najvyšší súd vynesie verdikt o brexite na konci januára

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Londýn 18. januára (TASR) - Britský najvyšší súd v utorok 24. januára rozhodne, či premiérka Theresa Mayová môže začať proces brexitu aj bez súhlasu britského parlamentu. Termín vynesenia verdiktu dnes oznámil samotný najvyšší súd.Mayová chce do konca marca aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy, čím spustí proces odchodu Británie z EÚ a dvojročnú lehotu na vyrokovanie jeho podmienok so zvyšnými členskými štátmi.Avšak súd nižšej inštancie v Londýne vlani v novembri rozhodol, že by bolo nezákonné, ak by premiérka aktivovala článok 50 bez konzultácie s britským parlamentom. Vláda sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala na najvyšší súd, ktorý vynesie rozsudok v tejto záležitosti 24. januára o 10.30 SEČ.Informácia o konkrétnom termíne vynesenia verdiktu prišla iba deň po tom, ako Mayová oznámila, že Spojené kráľovstvo odíde z jednotného trhu EÚ. Malo by teda ísť o tzv. tvrdý brexit, pri ktorom Británia opustí únijné inštitúcie a prevezme späť kontrolu nad svojimi hranicami a migráciou.Mayová tiež prisľúbila, že britský parlament dostane možnosť hlasovať o konečnej dohode s EÚ.