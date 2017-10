Bruno Mars ovládol nominácie na American Music Awards, cenu môžu získať aj autori hitu Despacito

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 12. októbra (WebNoviny.sk) - Americký spevák a hudobník Bruno Mars ovládol tohtoročné nominácie na American Music Awards. Rodák z Honolulu získal dovedna osem nominácií a to v kategóriách Interpret roka, Videoklip roka, Najobľúbenejší album - pop/rock, Najobľúbenejší interpret - pop/rock, Najobľúbenejší interpret - soul/r'n'b, Najobľúbenejší album - soul/r'n'b, Najobľúbenejšia skladba - soul/r'n'b a Najobľúbenejší interpret - adult contemporary.O tri nominácie menej získali formácia The Chainsmokers, rapperi Drake a Kendrick Lamar a speváci Ed Sheeran a The Weeknd. Všetci menovaní sa pritom rovnako ako Bruno Mars uchádzajú aj o hlavnú cenu pre Interpreta roka. Štyri nominácie získali Justin Bieber, Daddy Yankee a Luis Fonsi, ktorí spolupracovali na letnom hite Despacito.Udeľovanie American Music Awards sa uskutoční 19. novembra v losangeleskom Microsoft Theater.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.billboard.com.