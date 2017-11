BSK: Manuál ako odvoliť správne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 2. novembra 2017 (WBN/PR) - Už túto sobotu sa na celom Slovenku budú konať Voľby do vyšších územných celkov, v ktorých si ľudia vyberajú predsedov a poslancov Zastupiteľstiev samosprávny krajov na nasledujúcich päť rokov. V Bratislavskom kraji si tak 4. novembra 2017 budú voliči vyberať jedného zo 17 kandidátov na predsedu BSK a 50 poslancov z 356 kandidátov v 24 volebných obvodoch. Bratislavský samosprávny kraj zostavil pre vodičov zopár užitočných informácií.Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan SR a cudzinec,ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt(ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) adovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia či výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.Do každej domácnosti najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb obec doručila oznámenie oV prípade ak takto nebolo oznámenie doručené, okrsok, do ktorého volič patrí je možné zistiť buď na webovej stránke obce, alebo priamo telefonicky na miestnom či obecnom úrade.Po vstupe do volebnej miestnosti je nutné preukázať svoju totožnosť, pretože volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Svoju totožnosť preukazuje zapísaný volič občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov. Nezapísaného voliča dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.Po preukázaní totožnosti vydá okrsková volebná komisia voličovi- hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja aopatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) - čo potvrdí volič vlastnoručným podpisom.Volič v priestore na to určenomnajviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolenýchNa hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové čísloNásledne vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkovAk volič nezakrúžkuje ani jedného kandidáta alebo ak zakrúžkuje viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva alebo nezakrúžkuje ani jedného kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja, alebo ak zakrúžkuje viac ako jedného kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja,tak na jeho požiadanie mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba,Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.Po odvolení volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístkyinak sa dopustí priestupku.V prípade porušenia volebného moratória je potrebné prostredníctvom predsedu okrskovej volebnej komisie alebo policajnej hliadky informovať Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. V prípade volebnej korupcie treba prostredníctvom predsedu okrskovej volebnej komisie, alebo priamo, informovať policajnú hliadku.style="text-decoration: underline">BSK: Manuál ako odvoliť správne © SITA Všetky práva vyhradené.