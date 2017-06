Bubeníka skupiny Metallica pasovali za rytiera

Lars Ulrich Foto: TASRAP Lars Ulrich Foto: TASRAP

Štokholm 14. júna (TASR) - Dánskemu bubeníkovi Larsovi Ulrichovi, členovi americkej heavymetalovej skupiny Metallica, udelili rytiersky titul. Oznámil to dnes dánsky kráľovský palác.Hudobník je teraz nositeľom vysokého dánskeho štátneho vyznamenania - Rádu Dannebrog, ktorý založil v roku 1671 kráľ Kristián V. Titul Ulrichovi udelili za prínos v umeleckej oblasti, uviedla agentúra DPA.Štátne vyznamenanie odovzdal v utorok 53-ročnému bubeníkovi v mene kráľovnej Margaréty II. dánsky korunný princ Frederik počas svojej návštevy v USA, uviedol na sociálnej sieti Facebook kráľovský palác. Slávnostný obrad pasovania za rytiera sa pri tejto príležitosti konal v meste San Francisco, kde Ulrich žije.Skupina Metallica vznikla v roku 1981 v Los Angeles práve zásluhou Ulricha a sprievodného gitaristu a speváka Jamesa Hetfielda. Jedna z najvplyvnejších a komerčne najúspešnejších rockových skupín v histórii má na konte množstvo hitov, medzi ktorými nechýbajú skladby ako Nothing Else Matters či Enter Sandman.